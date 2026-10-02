Abrió la acreditación de prensa para el 61° Festival Nacional Monteros de la Patria

La Municipalidad de Monteros informó que ya se encuentra habilitado el período de acreditación de prensa para los medios de comunicación interesados en realizar la cobertura del 61° Festival Nacional Monteros de la Patria – Fortaleza del Folclore, uno de los eventos culturales más importantes de la provincia.

El tradicional festival se desarrollará los días 9, 10 y 11 de octubre en el Gimnasio Municipal de Monteros, convocando a artistas, medios y público de distintos puntos del país.

Desde la organización señalaron que las solicitudes de acreditación podrán gestionarse hasta las 12:00 horas del sábado 3 de octubre, sin excepción. Los medios interesados deberán completar el trámite dentro del plazo establecido a través del sitio oficial www.monteros.gob.ar.

Las acreditaciones permitirán a periodistas, fotógrafos, camarógrafos y trabajadores de prensa acceder a la cobertura de las diferentes jornadas del festival, que año tras año reafirma a Monteros como la “Fortaleza del Folclore”.

La organización recomienda realizar la inscripción con anticipación para garantizar la correcta evaluación y gestión de las solicitudes.