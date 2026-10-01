Pornografía infantil: Allanan una vivienda en el B° Ibatín y secuestran celulares

Personal del Área Investigativa G-2 Monteros realizó este jueves un allanamiento en un domicilio ubicado sobre calle Echeverría, en el barrio Ibatín de Monteros, en el marco de una causa por difusión de imágenes y espectáculos pornográficos de menores.

La medida fue ordenada por el Colegio de Jueces del Centro Judicial Monteros, y se llevó adelante con la presencia de testigos ajenos a la repartición. Durante el procedimiento, que arrojó resultado positivo, los investigadores secuestraron cinco teléfonos celulares: un Redmi de color verde con chip y tarjeta de memoria, un Motorola verde con chip, un ZTE negro con chip, un Motorola marrón con chip y un Samsung negro con chip.

Una vez finalizada la medida, se puso en conocimiento de la autoridad judicial interviniente y se dispuso la continuidad de las actuaciones correspondientes dentro de la causa.

El procedimiento fue llevado adelante por el comisario inspector Walter Guido Juárez (Jefe Zona III), el subcomisario Mario Alberto Acosta (Jefe de Comisaría de Monteros), el oficial principal Mauricio Lazarte, el oficial auxiliar Yordan Castillo y los cabos Fernando Acosta y Marcelo Vargas.

La supervisión correspondió al comisario general Marcos Goane, jefe de la URO; el comisario mayor Juan Domingo Carrizo, segundo jefe de la URO; y el comisario mayor Sergio Risso Patrón, jefe del COP URO. .

Del operativo también participó personal de Infantería Oeste, Sección Monteros, a cargo del comisario inspector Dante García y del oficial principal Emanuel Ávila.