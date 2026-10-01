Una monteriza asumió como subdirectora de Defensa Civil de Tucumán

Hoy asumieron las nuevas autoridades de la Dirección Provincial de Defensa Civil de Tucumán. Entre ellas se encuentra la monteriza Claudia Rivero, quien quedó al frente de la Subdirección Provincial de Defensa Civil.

La nueva conducción estará encabezada por el técnico universitario Ramón Imbert como director provincial, acompañado por la licenciada Claudia Rivero como subdirectora.

Ambos ya formaban parte de la repartición. Imbert se desempeñaba como subdirector y ahora asumió la conducción del organismo, en reemplazo de Fernando Torres, quien estuvo durante 21 años al frente de Defensa Civil. Rivero, por su parte, llega a la Subdirección con trayectoria dentro de la institución.

Desde Defensa Civil destacaron la experiencia de las nuevas autoridades y señalaron que ambos representan los valores de compromiso, servicio, prevención y trabajo en equipo que forman parte de la labor de la repartición provincial.

De esta manera, una monteriza pasa a ocupar un lugar en la conducción de uno de los organismos vinculados a la prevención y respuesta ante situaciones de emergencia en Tucumán.