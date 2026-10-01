Jaldo reunió a dirigentes del oeste y destacó el trabajo territorial en la provincia

El gobernador Osvaldo Jaldo mantuvo este jueves una reunión con el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, y dirigentes del oeste tucumano, quienes expresaron su acompañamiento a la gestión provincial y plantearon la necesidad de continuar fortaleciendo el trabajo territorial de cara al próximo proceso electoral.

“Estuvimos en una reunión importante con el gobernador, conversamos ya teniendo la posibilidad de contar con muchos dirigentes, sobre todo del oeste tucumano. Son hombres y mujeres de distintos departamentos, de distintos municipios”, señaló Amado que remarcó que del encuentro participaron intendentes, legisladores, exdiputados nacionales, delegados comunales, representantes gremiales del sector público y privado y funcionarios del gabinete provincial.

El ministro destacó que los dirigentes presentes llegaron para expresar su respaldo a la gestión de Jaldo y trabajar con vistas a las elecciones del 9 de mayo de 2027. En ese marco, Amado señaló que el trabajo de los dirigentes apunta a acompañar la candidatura de Osvaldo Jaldo y Miguel Acevedo para la gobernación y vicegobernación, respectivamente, y a conformar una representación legislativa que acompañe la gestión provincial.

Por su parte, el legislador, Francisco Serra, destacó la importancia del trabajo de cada dirigente desde su responsabilidad institucional. “Hoy estuvimos hablando con nuestro gobernador Osvaldo Jaldo y dirigentes con la mira puesta en las elecciones del próximo año y, obviamente, hablando mucho de trabajo, porque es la función que cada uno tiene”, expresó.

Serra sostuvo que el objetivo es que cada espacio pueda aportar desde su lugar y remarcó la responsabilidad de quienes cumplen funciones públicas de trabajar por la gobernabilidad de la provincia.