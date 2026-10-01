Monteros de la Patria: así será la cartelera completa de la 61° edición

La 61° edición del Festival Nacional Monteros de la Patria, Fortaleza del Folclore, ya tiene definida su programación completa. El tradicional encuentro se desarrollará del 9 al 12 de octubre en el Gimnasio Municipal de Monteros, con tres jornadas centrales de música, folclore y danzas.

La primera jornada será el viernes 9 de octubre, con Christian Herrera y Los Tekis como principales nombres de la cartelera. También se presentarán la Banda de Música Municipal, Emiliano Abregu, Los Wayki, Instituto Guaipa, Rubén Cuarterón, la Delegación Termas de Río Hondo, Araceli Sosa, Ely Martínez, Miguel Agüero, Carly Castro, Azul Gallia, Canto Nuestro, Nueva Trova, Sofi Salomón, Supay, Randeros, Facundo Aybar, Fabián Lizárraga, Alma Huayna, Lapachos, Puesta a Punto, Franco Ribet, El Chango Tobi, Raúl Rojas e Illay.

En el segmento de danzas participarán el Ballet Ibatín, Ballet Sonkoy Danza infantil, Gran Ballet Monteros, Estudio Coreográfico Renacer y el ganador de Pre Danza 2026. La jornada también incluirá al ganador Solista Vocal 2026 SMT, ganador Conjunto Vocal 2026 SMT y ganador Canción Inédita 2026 SMT.

El sábado 10 de octubre tendrá como figuras principales a Sergio Galleguillo, Destino San Javier y Néstor Garnica. La programación se completará con la Banda de Música Municipal, Escuela de Arte Popular, Carlos Quinteros, Paisa Galindo, Lucía Brizuela, Rocío Romero, Mario Martínez, Chango Ávila, La Comarca, Carlos Rodríguez, Dana Ballespín, Pedro Acosta, Jeremías Nieva, Coqui Sosa, Achaki, Franco Varela, Octavio Muratore, Zoe Ruiz, Marcos Albornoz, Martín Rivas, Alpachiri Folk, La Junta, Lautaro Urueña y Javier Chocobar.

En danzas estarán la Academia de Danzas El Chasqui infantil, El Ceibo Ballet infantil, Ballet Sonkoy Danza, Ballet Alma Huayna, Ballet Defensores de la Tradición, en el marco de Pre Danza 2025, y el ganador de Pre Danza 2026.

La tercera jornada central será el domingo 11 de octubre, con Abel Pintos, Las Voces de Orán y Mario Álvarez Quiroga. También formarán parte de la programación la Banda de Música Municipal, Gladys Ponce, Sebastián Soria, Ricardo Toledo, Chaman, Enrique Carrasco, Nano Santillán, Andrea Medina, Flor Ríos, Daniela Álvarez, Los Leones, Trivago, La Bancada, Roberto Nieva, Gastón Pavesi, Trova Cuatro, Diego Moreno, Raíces de mi Tierra, Tin Galván, Trovadores de Arcadia, Chucho Iglesias y La Desco.

La jornada del domingo también contará con Ballet Alma Huayna infantil, Ballet Luna Resplandeciente, Academia El Chasqui, El Ceibo Ballet y el ganador de Pre Danza 2026. Además, se presentarán el ganador Solista Vocal 2026, ganador Conjunto Vocal 2026 y ganador Canción Inédita 2026.

De esta manera, la edición 61° del Monteros de la Patria, Fortaleza del Folclore reunirá durante sus jornadas centrales a artistas, músicos, agrupaciones y cuerpos de danza en el Gimnasio Municipal, con una programación que se extenderá del viernes 9 al domingo 11 de octubre.