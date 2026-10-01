A 56 años de su nacimiento, Monteros recuerda a Rodo Bulacio, el artista que revolucionó el arte del Norte

Este 1 de octubre, la comunidad cultural recuerda el natalicio de Héctor Rodolfo “Rodo” Bulacio, nacido en Monteros el 1 de octubre de 1970 y fallecido en 1997. A 56 años de su nacimiento, su nombre permanece ligado a una de las etapas más renovadoras de las artes visuales del Norte Argentino.

Hijo de Rodolfo Simón Bulacio y Olga Rosa Jiménez de Bulacio, y hermano de Nancy y Gabriel Bulacio, Rodo irrumpió durante la década de 1990 con una propuesta que cuestionó las formas tradicionales del arte regional. El pop art latinoamericano, la estética kitsch, el uso del cuerpo, el drag y la performance fueron parte de un lenguaje artístico que convirtió la celebración y la provocación en herramientas de expresión.

Sus primeros gestos artísticos ya habían aparecido durante su juventud. En 1988 realizó una intervención monumental en el cielorraso del histórico Cine Teatro Marconi de Monteros, una obra que anticiparía algunas de las búsquedas que luego profundizaría en su carrera.

Más adelante, junto al artista Rolo Juárez, creó Flora y Fauna, colectivo performático que funcionó como espacio de experimentación y que precedió a la conformación del Grupo Tenor Grasso en 1994.

Entre las acciones que quedaron en la memoria de la escena artística argentina se encuentra la performance “Muchas Karakatanga”, realizada en La Coctelera en 1995. Allí, Rodo protagonizó una particular acción artística en la que contrajo nupcias simbólicas con el “Arte”, representado por Sergio Gatica, junto al reloj floral del Parque 9 de Julio. La propuesta continuó luego con una muestra en el Jockey Club de Tucumán.

Su obra y su figura trascendieron las fronteras de Tucumán y llegaron a la escena nacional. Actualmente, la exposición “Preludio para la vida de un fauno”, presentada en Biga Art Gallery de Buenos Aires y organizada junto a Rolo Juárez en diálogo con la obra de Rodo y con la Fundación Las Margaritas de Rodolfo Bulacio, forma parte de la agenda cultural porteña.

El legado del artista también continúa presente en Monteros. La Fundación creada por su madre, “Porota”, mantiene la custodia de su patrimonio junto al acompañamiento de su familia y sostiene una muestra permanente en la Sala de Arte Contemporáneo Rodolfo Bulacio, ubicada en el Mercado Cultural Municipal de la ciudad.

A 56 años de su nacimiento, la figura de Rodo Bulacio continúa ocupando un lugar singular en la historia cultural de Monteros y del Norte Argentino, como una expresión artística que rompió moldes y dejó una huella que continúa siendo recuperada y resignificada.