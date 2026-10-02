Tiempo inestable para Tucumán para en fin de semana del 3 y 4 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional informa que en las próximas 48 horas se registrarán cambios en las condiciones térmicas, acompañadas de tormentas para el sábado a la noche y durante el domingo, lluvias aisladas.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 12° de mínima y 25° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 96%. El viento corre del este a 8 km/h y la visibilidad es de 7 km.