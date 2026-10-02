viernes 2 de octubre de 2026
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1545Blue: $1560Bolsa: $1551.8CCL: $1622.4Mayorista: $1522Cripto: $1623.13Tarjeta: $2008.5

Monteros de la Patria

00 Días
00 Horas
00 Min
00 Seg
2 Oct 2026

Tiempo inestable para Tucumán para en fin de semana del 3 y 4 de octubre

Las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 12° de mínima y 25° de máxima.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que en las próximas 48 horas se registrarán cambios en las condiciones térmicas, acompañadas de tormentas para el sábado a la noche y durante el domingo, lluvias aisladas.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 12° de mínima y 25° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 96%. El viento corre del este a 8 km/h y la visibilidad es de 7 km.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: , ,

Sigue leyendo:

Abrió la acreditación de prensa para el 61° Festival Nacional Monteros de la Patria

El sábado se habilita la parte complementaria a los estatales

🔥 tendencia

Allanaron las vivienda de los monterizos “Pilla Avión” y “Bebote”: se hacían pasar por policías y robaron en Aguilares

Tiempo inestable para Tucumán para en fin de semana del 3 y 4 de octubre

A 56 años de su nacimiento, Monteros recuerda a Rodo Bulacio, el artista que revolucionó el arte del Norte

🔥 tendencia

Monteros de la Patria: así será la cartelera completa de la 61° edición