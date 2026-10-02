El sábado se habilita la parte complementaria a los estatales
La Tesorería General de la Provincia, que depende de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, informó los cronogramas de pago de la parte proporcional (20%) y de la parte complementaria (80%) del sueldo de septiembre para empleados estatales de la Provincia.
CRONOGRAMA DEL 20%
MARTES 29 DE SEPTIEMBRE
-SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
-INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
-INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO
-ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE
-SEGURIDAD ( Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales)
-ADMINISTRACION CENTRAL
-DEFENSORIA DEL PUEBLO
-TRIBUNAL DE CUENTAS
-TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
-DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
-PODER LEGISLATIVO
JUEVES 1 DE OCTUBRE
- COMUNAS RURALES
-PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
-MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
-MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
--COMUNAS RURALES MUNICIPIOS DEL INTERIOR
-DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
-ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
-ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
-INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
-SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
-INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
-ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
-INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
-ENTE AUTARQ.TEATRO MERCEDES SOSA
PARTE COMPLEMETARIA
SABADO 3 DE OCTUBRE
- SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
- INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
- ENTE UNICO DE REG. DE SERVIC. PUB. PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
- ESTACION EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL OBISPO COLOMBRES
- SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMAN
- DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
MARTES 6 DE OCTUBRE
- SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales)
- EDUCACION ESTABLEC. PROVINCIALES (Esc. Provinciales - Rep.18 - Esc. Sec. Transf. Rep.25 - Esc. Sec. Transf. Rep.26 -
Esc. Sec Transf. Rep.27)
- ADMINISTRACION CENTRAL
- DEFENSORIA DEL PUEBLO
- INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO
MIERCOLES 7 DE OCTUBRE
- COMUNAS RURALES
- EDUCACION ESTABLEC. PROVINCIALES (Esc. Provinciales - Rep.18 - Esc. Sec. Transf. Rep.25 - Esc. Sec. Transf. Rep.26 -
- TRIBUNAL DE CUENTAS
- TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
- JUBILADOS FUERA DE CONVENIO
- RENTA VITALICIA - HEROES DE MALVINAS
- PODER LEGISLATIVO
Jueves 8 DE OCTUBRE
- PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just. - Just. Paz Legal)
- MINISTERIO PUBLICO FISCAL
- MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
- MUNICIPIOS DEL INTERIOR
- DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
- ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
- ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
- INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
- SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
- INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
- ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
- INST. PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
- ENTE AUTARQ. TEATRO MERCEDES SOSA
- EDUCACION ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE GESTION PRIVADA (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)