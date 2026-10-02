viernes 2 de octubre de 2026
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Monteros de la Patria

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2 Oct 2026

El sábado se habilita la parte complementaria a los estatales

La Tesorería General de la Provincia, que depende de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, informó los cronogramas de pago de la parte proporcional (20%) y de la parte complementaria (80%) del sueldo de septiembre para empleados estatales de la Provincia.

CRONOGRAMA DEL 20%

MARTES 29 DE SEPTIEMBRE 

-SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)

-INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

-INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO

-ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)

MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE 

-SEGURIDAD ( Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales)

-ADMINISTRACION CENTRAL

-DEFENSORIA DEL PUEBLO

-TRIBUNAL DE CUENTAS

-TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

-DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)

-PODER LEGISLATIVO  

JUEVES 1 DE OCTUBRE 

- COMUNAS RURALES

-PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)

-MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

-MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA

--COMUNAS RURALES MUNICIPIOS DEL INTERIOR  

-DIRECCION RECURSOS HIDRICOS

-ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO

-ENTE CULTURAL DE TUCUMAN

-INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)

-SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)

-INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO

-ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA

-INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL

-ENTE AUTARQ.TEATRO MERCEDES SOSA

PARTE COMPLEMETARIA

SABADO 3 DE OCTUBRE

- SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)

- INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

- ENTE UNICO DE REG. DE SERVIC. PUB. PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)

- ESTACION EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL OBISPO COLOMBRES

- SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMAN

- DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)

MARTES 6 DE OCTUBRE

- SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales)

- EDUCACION ESTABLEC. PROVINCIALES (Esc. Provinciales - Rep.18 - Esc. Sec. Transf. Rep.25 - Esc. Sec. Transf. Rep.26 -

Esc. Sec Transf. Rep.27)

- ADMINISTRACION CENTRAL

- DEFENSORIA DEL PUEBLO

- INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO

MIERCOLES 7 DE OCTUBRE

- COMUNAS RURALES

- EDUCACION ESTABLEC. PROVINCIALES (Esc. Provinciales - Rep.18 - Esc. Sec. Transf. Rep.25 - Esc. Sec. Transf. Rep.26 -

- TRIBUNAL DE CUENTAS

- TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

- JUBILADOS FUERA DE CONVENIO

- RENTA VITALICIA - HEROES DE MALVINAS

- PODER LEGISLATIVO

Jueves 8 DE OCTUBRE

- PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just. - Just. Paz Legal)

- MINISTERIO PUBLICO FISCAL

- MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA

- MUNICIPIOS DEL INTERIOR

- DIRECCION RECURSOS HIDRICOS

- ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO

- ENTE CULTURAL DE TUCUMAN

- INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)

- SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)

- INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO

- ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA

- INST. PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL

- ENTE AUTARQ. TEATRO MERCEDES SOSA

- EDUCACION ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE GESTION PRIVADA (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)

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