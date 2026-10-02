Jaldo: “El diálogo es fundamental” para gestionar ante Nación

Al referirse al escenario político, el Gobernador diferenció las decisiones partidarias de las gestiones que corresponden a la relación entre los distintos niveles del Estado

El gobernador Osvaldo Jaldo destacó que mantendrá el vínculo institucional con el Gobierno nacional de cara al año electoral 2027 y sostuvo que el diálogo será la herramienta para gestionar respuestas y obras para Tucumán.

Jaldo señaló que su postura frente a la Nación se mantuvo desde el inicio de su gestión, en octubre de 2023, y que continuará priorizando la articulación institucional para plantear las necesidades de Tucumán.

“Mantendré la relación como ha sido siempre. Entendemos que la Nación debe y tiene que cumplir con los tucumanos, y eso lo tenemos que hacer a través del diálogo. Si no hay comunicación, no hay manera de plantear los problemas y tampoco hay manera de que, si no se conocen los problemas, se los resuelvan a nivel nacional. Por eso el diálogo es fundamental”.

El mandatario remarcó que la gestión provincial continuará enfocada en las obras y los servicios destinados a los tucumanos, dentro de una relación institucional con el Gobierno nacional: “Institucionalmente yo le voy a seguir dando prioridad a los tucumanos, seguiremos con las obras que venimos haciendo en la provincia, con las prestaciones de servicio. En lo institucional el diálogo está”.

Al referirse al escenario político, Jaldo diferenció las decisiones partidarias de las gestiones que corresponden a la relación entre los distintos niveles del Estado. En ese marco, recordó el resultado obtenido en las elecciones de medio término de 2025.

“En la política, cada uno defiende su bandera política partidaria, y Osvaldo Jaldo encabezó la lista de diputados nacionales en las elecciones de medio término en 2025. Hemos ganado casi por 52 puntos, con 16 puntos de diferencia. Pero no hay duda que lo institucional va por un lado y lo político va por otro”.

Finalmente, el Gobernador sostuvo que el diálogo con las autoridades nacionales constituye una instancia de gestión institucional y que continuará recurriendo a ella para defender los intereses de Tucumán. “Ir a Buenos Aires y tener el diálogo con quien conduce los destinos de la patria, que ha sido elegido por la voluntad popular, son gestiones institucionales por el bien de cada uno de los tucumanos”, concluyó.