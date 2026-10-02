Un hombre de 77 años murió tras ser embestido por una camioneta en Concepción

Juan Carlos Chocobar, de 77 años, murió durante la mañana de este viernes mientras permanecía internado en el Sanatorio Jesús María de Concepción, luego de haber sido embestido por una camioneta durante la noche del jueves.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 21:30, en la intersección de la Ruta Nacional 65 y calle Padilla, en la zona de los semáforos. Según la información disponible, Chocobar se encontraba cruzando la ruta a pie, en sentido norte-sur, cuando fue embestido por una Volkswagen Saveiro que circulaba de oeste a este.

Como consecuencia del impacto, el hombre sufrió un traumatismo encéfalocraneano (TEC), sin pérdida de conocimiento, y una fractura expuesta de tibia y peroné. Además, padecía diabetes.

Tras el siniestro, Chocobar fue trasladado al Sanatorio Jesús María, donde permaneció internado hasta su fallecimiento, ocurrido durante la mañana de este viernes.

Las circunstancias en las que se produjo el siniestro vial son materia de investigación y serán establecidas por la Justicia.