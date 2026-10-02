El Pre Monteros de La Patria Sede Capital ya tiene sus premiados: Estos son los artistas ganadores

El Pre Monteros – sede San Miguel de Tucumán ya tiene a sus ganadores. La instancia se realizó en el Ente Cultural Tucumán y definió a las propuestas que tendrán su lugar en el escenario del 61° Festival Nacional Monteros de la Patria, Fortaleza del Folclore.

En la categoría Solista Vocal, el ganador fue Massi López, mientras que Canto Nuevo se quedó con el reconocimiento en Conjunto Vocal. Por su parte, Changalay fue elegido como ganador en la categoría Canción Inédita. El jurado estuvo integrado por Arturo Aguirre Rodríguez, Rony López y Jeremías Nieva.

De esta manera, los tres ganadores de la sede San Miguel de Tucumán se aseguraron su participación en el gran escenario del festival, que reunirá a artistas y propuestas de distintos puntos en una nueva edición del tradicional encuentro folclórico de Monteros.