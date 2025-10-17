Tras el derrumbe del súper chino por la tormenta se asistieron a 4 personas

Con relación a los heridos por el siniestro en la localidad de Delfín Gallo, el Ministerio de Salud informa que se atendió a cuatro pacientes con politraumatismos. Los cuales fueron asistidos en hospitales públicos.

Dos de ellos fueron atendidos en el Hospital del Este, uno en el Hospital Padilla y otro en el CAPS, con heridas de distinta gravedad que están siendo evaluadas. Participaron del operativo cinco ambulancias de máxima complejidad, dirigidos por el ministro de Salud, doctor Luis Medina Ruiz.

Todos los pacientes internados están siendo evaluados y en observación. El operativo contó con la presencia de los jefes de Áreas Operativas y Programáticas, y de Defensa Civil.