Se derrumbó un súper chino por la tormenta en Tucumán: heridos leves e intentos de saqueo

El supermercado chino "Yan" se derrumbó esta tarde en Delfín Gallo, en medio de la tormenta

Una fuerte tormenta que se desató este jueves en la localidad de Delfín Gallo provocó el derrumbe de una pared de un supermercado, lo que generó una situación de caos y tensión en la zona.

Según informaron fuentes policiales, el colapso de la estructura derivó en intentos de saqueo por parte de un grupo numeroso de personas. “Infantería está trabajando en el lugar conteniendo aproximadamente a unas 1.000 personas que quieren ingresar”, precisaron esta tarde desde la fuerza.

Hasta el momento, se reportaron tres personas heridas, aunque ninguna reviste gravedad. El local afectado es un supermercado chino, ubicado en el barrio Ingenio Luján.

En el lugar también trabajan los Bomberos, quienes ingresaron al interior del edificio para verificar si existen víctimas atrapadas entre los escombros. “Ahí vamos a establecer finalmente y fehacientemente si es que habría otra víctima que haya quedado en el interior de la estructura del supermercado”, indicaron los efectivos.

La situación continúa siendo monitoreada por las fuerzas de seguridad y de emergencia, que permanecen en la zona para garantizar el orden y asistir a los damnificados por el derrumbe y las intensas lluvias que afectaron la región.