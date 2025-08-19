Los ministros Amado y Monteros, recibieron al intendente Serra y a concejales en Casa de Gobierno

Esta mañana, el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, y el ministro del Interior Darío Monteros, recibieron al intendente de Monteros, Francisco “Panchito” Serra, junto a los concejales Daniel López (presidente del Honorable Concejo Deliberante), Adriana Boffano, Rosana “Bony” Chabán, Lucas Frontini, Mauricio Ovejero, Belén Serra y Noelia Varas.

Durante el encuentro se abordaron diversos temas vinculados a la agenda local, entre ellos el avance de las obras públicas que pronto serán inauguradas en la ciudad, la agenda electoral y la organización de la XXIV edición de la Trepada al Indio, una de las competencias deportivas más importantes de la provincia.

“Desde el Gobierno de Tucumán, bajo la conducción de nuestro gobernador Osvaldo Jaldo, y con el ministro del Interior,acompañamos a los funcionarios de Monteros, con su agenda diaria, con obras y también vinculado al deporte como lo es la Trepada al Indio, un evento que reune más de 1200 competidores", dijo el ministro Amado.