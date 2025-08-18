Jaldo recorrió obras de pavimentación y seguridad en Monteros

Osvaldo Jaldo recorrió obras en Monteros: pavimento articulado en distintos barrios, mejoras de iluminación y la futura sede de Infantería. El mandatario destacó que, pese a la crisis nacional, Tucumán sigue ejecutando infraestructura clave para la seguridad y la calidad de vida.



El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este lunes una recorrida por distintas obras de infraestructura en Monteros, con el objetivo de fortalecer la seguridad y mejorar la calidad de vida de los vecinos. Estuvo acompañado por el vicegobernador Miguel Acevedo, el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, los ministros de Gobierno y Justicia, Regino Amado, del Interior, Darío Monteros, de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; los diputados nacionales Agustín Fernández, Gladys Medina y Elia Fernández; los intendentes de Monteros, Francisco Serra; de Aguilares, Gimena Mansilla; de Simoca, Elvio Salazar; de Tafí del Valle, Francisco Caliva; los legisladores Francisco Serra, Sara Lazarte, Alberto Olea, Carlos Gallia, Sandra Figueroa, Nancy Bulacio, Tomás Cobos, Walter Herrera, Alejandro Figueroa; Patricia Lizarraga; el secretario de Grandes Comunas, Marcelo Santillán; el titular del IPLA, Dante Loza; el secretario de Acción Política y Comunitaria, Daniel García; titular del IPACYM, Regino Racedo, además de concejales y comisionados comunales de la zona.

Las actividades iniciaron en los barrios 34 Viviendas, 100 Viviendas, 69 Viviendas y Villa Nueva, donde se avanza con 18.600 metros cuadrados de adoquinado, cordón cuneta, conexiones a la red cloacal e instalación de luminarias LED, que permitirán optimizar la circulación y brindar mayor seguridad.

Posteriormente, el mandatario supervisó los trabajos en calle Santiago, donde se ejecutan 2.000 metros lineales de pavimento de hormigón junto a un nuevo sistema de alumbrado público.

Otro de los puntos destacados fue la inspección de la nueva sede de la Guardia de Infantería de la Unidad Regional Oeste, que funcionará en Monteros como refuerzo clave para la seguridad de toda la zona. Durante la visita, también se entregó indumentaria al personal de Obras Públicas, una prótesis ortopédica a un vecino y camisetas al equipo provincial de amputados.

“Estas obras no solo embellecen la ciudad, también tienen que ver con la seguridad de quienes viven y transitan”, afirmó Jaldo, quien agradeció el acompañamiento del intendente Francisco Serra, legisladores, concejales y vecinos.

El gobernador remarcó que, pese a la crisis económica nacional, la Provincia sostiene la inversión en salud, educación y seguridad. “En Tucumán no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Seguimos trabajando en conjunto con intendentes y comisionados en cada municipio y en cada comuna”, expresó.

El vicegobernador Acevedo destacó el modelo de gestión provincial como “federal y cercano al interior”, resaltando que en Monteros no solo se ejecutan obras viales, sino también inversiones en seguridad con la instalación de un nuevo destacamento.

Por su parte, el intendente Francisco Serra valoró la visita y detalló que actualmente se ejecutan más de 32 cuadras de pavimento articulado y 22.000 metros de pavimento de hormigón en distintos puntos estratégicos de la ciudad. “Estamos construyendo una ciudad que piensa y optimiza los recursos, incluso en tiempos difíciles”, señaló. Serra subrayó la importancia del trabajo conjunto entre municipio y provincia. “Agradezco también a nuestros diputados nacionales, que han demostrado valentía, coraje y compromiso con nuestra provincia”, señaló. En ese marco, destacó que el gobierno provincial aporta soluciones de infraestructura, seguridad y asistencia a los sectores más vulnerables del interior, reafirmando la importancia de trabajar unidos para el desarrollo de Monteros.

Con esta agenda, el Gobierno provincial reafirmó su compromiso de sostener la obra pública en todo el territorio, a pesar de la delicada coyuntura nacional.