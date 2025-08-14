Monteros sumará una base de Infantería en el CIC del barrio Belgrano para reforzar la seguridad

El intendente Francisco “Panchito” Serra y la plana mayor de la Unidad Regional Oeste, Crio. Gral, Marcos Goane y el Crio. Myr. Juan Carrizo, supervisaron el avance de la obra que alojará a más de 30 efectivos de Infantería. La nueva dependencia fortalecerá la prevención y el combate contra el delito en el oeste de la ciudad.

Monteros se prepara para un importante refuerzo en materia de seguridad con la instalación de una base de Infantería en el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio Belgrano. La obra, que se encuentra en etapa avanzada, forma parte de una política conjunta entre el municipio y el Gobierno provincial, orientada a fortalecer la prevención y la lucha contra el delito en sectores estratégicos del departamento.

El jefe municipal junto a los jefes de la Regional Oeste; y alel comisario principal Juan Gunther, jefe de la Comisaría de Monteros, recorrieron las obras ubicadas en Ayacucho y Catamarca.

Durante la visita, Serra destacó que esta nueva dependencia beneficiará directamente a barrios como Belgrano, San Carlos, El Tejar y toda la zona oeste. “Es una alegría inmensa porque esta obra forma parte de las políticas públicas que impulsa nuestro gobernador Osvaldo Jaldo en materia de seguridad. Estamos próximos a inaugurar una dependencia estratégica para proteger la vida y los bienes de los monterizos”, señaló el intendente, quien también subrayó la inversión en la Guardia Urbana local para trabajar en conjunto con la Policía provincial.

Por su parte, el comisario general Marcos Goane resaltó que la nueva base contará con aproximadamente 33 efectivos, incluyendo jefes y personal subalterno, con guardias de entre 11 y 12 uniformados para reforzar la prevención. “Esta infantería ayudará mucho a la seguridad de la ciudad y permitirá realizar operativos más efectivos. El Gobierno está comprometido en ampliar el personal y mejorar la infraestructura para bajar los índices delictivos, que ya muestran una disminución en toda la provincia”, aseguró.

La obra, realizada con recursos provinciales y administración propia, estaría finalizada en las próximas semanas y contará con la presencia de autoridades provinciales en su inauguración. Con esta incorporación, Monteros refuerza su infraestructura de seguridad y consolida un modelo de trabajo articulado entre el municipio y la Policía de Tucumán.

