Inició una obra integral de infraestructura que transformará a cuatro barrios de Monteros

La Municipalidad de Monteros, con apoyo del Gobierno provincial, puso en marcha una obra de gran impacto urbano en Villanueva, 34, 69 y 100 Viviendas, ejecutada con mano de obra local.

En un anuncio que marca un nuevo paso en el desarrollo urbano de Monteros, el intendente Francisco “Panchito” Serra presentó la puesta en marcha de la Obra Integral de Infraestructura Zona Oeste, que beneficiará a los barrios Villanueva, 34 Viviendas, 69 Viviendas y 100 Viviendas.

El proyecto contempla 18.638 metros cuadrados de pavimento articulado, la construcción de cordón cuneta, más de 70 conexiones domiciliarias de agua y cloacas, y la renovación total del alumbrado público, que incluirá 90 nuevas columnas con luminarias LED de última generación.

Se trata de una obra ejecutada por administración municipal, con mano de obra y personal técnico local, lo que permitirá no solo mejorar la calidad de vida de cientos de familias, sino también generar trabajo genuino. El intendente Serra destacó que esta inversión es posible gracias al trabajo conjunto con el Gobierno de la Provincia, el gobernador Osvaldo Jaldo, el ministro del Interior Darío Monteros y el acompañamiento del Concejo Deliberante.

“Lo prometimos el primero de marzo en el cuerpo legislativo y hoy podemos decir que esa promesa se está cumpliendo. Es una enorme felicidad ver la alegría de nuestros vecinos al saber que tendrán su barrio totalmente urbanizado”, afirmó Serra. El jefe municipal subrayó que, en un contexto nacional adverso para la obra pública, Monteros avanza con proyectos propios y con el respaldo provincial. “El presidente Milei recortó la obra pública en todo el país, pero desde Tucumán seguimos invirtiendo porque la infraestructura es progreso y también genera empleo genuino para nuestra gente”, puntualizó.