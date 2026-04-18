Monteros busca sumar una nueva industria: avanzan gestiones para radicar una fábrica en el Parque Industrial

El Ministerio de Gobierno y Justicia y el Municipio de Monteros impulsan la radicación de una empresa en el Parque Industrial con el objetivo de fortalecer la producción local y crear nuevas fuentes de trabajo.

El Parque Industrial, Tecnológico y Logístico de Monteros vuelve a posicionarse en el centro de la agenda productiva tras una serie de reuniones entre funcionarios provinciales, autoridades municipales y empresarios interesados en invertir en la ciudad. El encuentro tuvo como eje la posible radicación de la firma Snacks Cracks, que evalúa instalar su planta en el predio.

De la reunión participaron el ministro Regino Amado, el intendente Francisco “Panchito” Serra, el secretario de Acción Política y Comunitaria Daniel García, y el gerente del parque, Carlos Arnau, junto a los empresarios Juan Pablo Romero y Adrián Eduardo Romero. En una primera instancia, el diálogo se desarrolló en la intendencia y luego se trasladó al predio industrial, donde se expusieron los avances en infraestructura.

Durante el recorrido, los empresarios manifestaron su intención de adquirir una parcela dentro del parque, lo que representaría un nuevo impulso para el desarrollo industrial de Monteros. La propuesta busca garantizar condiciones adecuadas para el crecimiento de la firma, en un entorno con servicios, logística y acompañamiento estatal.

Amado destacó: "Este tipo de iniciativas forman parte de una política orientada a fomentar la inversión privada, generar empleo genuino y fortalecer la matriz productiva del interior tucumano", y agregó; "Parque Industrial de Monteros se consolida como un espacio estratégico para atraer nuevas industrias".

Por su parte el intendente monterizo sostuvo que "cada nueva inversión es una oportunidad que se multiplica en trabajo, en crecimiento económico y en mejores condiciones de vida para nuestros vecinos". "Como gestión, entendemos que el desarrollo no es casualidad, sino el resultado de planificación, compromiso y trabajo conjunto", puntualizó.

El avance de este proyecto se suma a otras gestiones en curso dentro del predio, que continúa expandiéndose como un polo clave para el desarrollo económico regional, con impacto directo en la generación de oportunidades laborales y el crecimiento sostenido de la ciudad.