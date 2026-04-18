Ñuñorco: será obligatorio presentar DNI para ingresar al estadio esta noche

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El ingreso al estadio de Ñuñorco exigirá DNI físico o digital por disposición de la Liga Tucumana de Fútbol

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Desde este sábado será obligatorio presentar DNI para comprar entradas y acceder al estadio de Ñuñorco en Monteros

En la previa del esperado cruce entre Club Atlético Ñuñorco y Concepción Fútbol Club, desde la organización confirmaron una medida clave para los hinchas: será obligatorio presentar el DNI tanto al momento de adquirir la entrada como al ingresar al estadio.

La disposición responde a lineamientos de la Liga Tucumana de Fútbol y tiene como objetivo reforzar los controles y garantizar mayor seguridad durante el evento deportivo, que se disputará este sábado en el estadio Jorge Abel Marteau.

Desde el club informaron que el documento podrá presentarse en formato físico o digital, por lo que se recomienda a los asistentes concurrir con anticipación para evitar demoras en los accesos. Además, se confirmó que el ingreso al estadio estará habilitado a partir de las 17:00.

La jornada genera una gran expectativa en Monteros, en el marco del regreso de Ñuñorco a la Primera A y ante un clásico del sur que promete tribunas colmadas y un importante operativo de control.