Tragedia en Ruta 38: murió un motociclista tras un violento accidente en cercanías de Acheral

Unhombre de 54 años murió en un accidente sobre la Ruta 38 en Tucumán y la Policía investiga las circunstancias del impacto

Un trágico accidente de tránsito se registró en la noche del viernes sobre la Ruta Provincial N° 38, en el tramo comprendido entre Agua Blanca y Acheral, donde perdió la vida un motociclista tras un violento impacto.

La víctima fue identificada como Juan Uribio, de 54 años, domiciliado en San Miguel de Tucumán. Personal del servicio de emergencias 107 acudió al lugar y constató el fallecimiento en el sitio.

Efectivos de la Comisaría de Famaillá trabajaron en la escena del hecho, donde se dispuso el corte total de la ruta para permitir las tareas periciales y el relevamiento correspondiente.

Por el momento, la justicia intenta establecer la mecánica del siniestro y las circunstancias que derivaron en el fatal desenlace.