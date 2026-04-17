Jaldo entregó 24 viviendas en Amaicha del Valle

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó hoy la entrega de 24 viviendas en el barrio “Pachamama”, en la localidad de Amaicha del Valle. La obra fue ejecutada a través del Subprograma Habitar Comunidad, una iniciativa que busca mejorar la calidad de vida mediante la construcción y ampliación de viviendas en territorios con características sociales y geográficas particulares.

Del acto también participó el ministro del Interior, Darío Monteros; de Obras Públicas, Marcelo Nazur; el secretario de Gobierno, Raúl Albarracín; el interventor del IPVDU, Hugo Cabral; el subinterventor, Eloy del Pino; los comisionados comunales de Amaicha, Paul Caillou; de Colalo del Valle, Gustavo Morales; de El Mollar, Ramón Ávila; intendente Francisco Caliva; legisladora Sandra Figueroa; secretario de grandes comunas Marcelo Santillán, entre otros.

El proyecto se llevó adelante de manera conjunta entre el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano, el Ministerio del Interior y la comuna. Las 24 unidades habitacionales fueron previamente sorteadas y cuentan con adjudicatarios definidos, quienes hoy recibirán formalmente las llaves de sus nuevos hogares.

El conjunto de casas se ubica con acceso desde la Ruta Provincial Nº 307 y dispone de una red vial interna compuesta por seis calles. El diseño urbano fue planificado respetando las condiciones naturales del entorno, preservando la forestación autóctona, la topografía del terreno y el escurrimiento natural de las aguas pluviales.

Además, las viviendas fueron concebidas bajo criterios de sustentabilidad ambiental y eficiencia energética. En ese sentido, cada unidad cuenta con termotanques solares para la provisión de agua caliente, biodigestores individuales para el tratamiento de efluentes y sistemas que contribuyen a reducir la contaminación del suelo. El diseño también apunta a optimizar el consumo energético, en línea con una perspectiva de desarrollo más sustentable.

Jaldo comentó que "hoy entregamos viviendas que han sido construidas con materiales autóctonos como madera, piedra y lajas".

Respecto a la técnica constructiva y el entorno, el mandatario señaló que "se utilizaron casas de adobe hechas de una manera especial, en una trabajo en conjunto con el Conicet. Son unidades que embellecen el paisaje, sin descuidar la estética que se debe mantener en esta zona. También inauguramos el alumbrado público en el acceso a este barrio, al que acertadamente bautizaron 'Pachamama'".

Jaldo también vinculó la entrega de viviendas con la estrategia de desarrollo regional. "Desde que asumimos el 29 de octubre de 2023, fijamos una política de desarrollo para el turismo en nuestros Valles Calchaquíes. No hay manera de lograrlo si no mejoramos la conectividad; por eso la reparación de la Ruta 307 y el puente de Santa María son claves. Hoy la ruta dejó de ser un impedimento; tenemos conexión directa con las hermanas provincias de Catamarca y Salta".

El Gobernador resaltó el trabajo conjunto en un contexto complejo, "a las bellezas naturales las tenemos que acompañar con inversiones y políticas claras, especialmente en los momentos difíciles que vive nuestra Patria. Trabajando en equipo con los comisionados y el intendente, hemos logrado en poco tiempo lo que en muchos años no se consiguió. Felicito a las 24 familias que hoy hicieron realidad el sueño del techo propio; estas casas son para toda la vida y para sus descendientes".

Por su parte, Monteros manifestó que "entregamos 24 viviendas que transformarán la vida de estas familias tucumanas. Es un orgullo que este barrio lleve el nombre de 'Pachamama', en honor a quien cuida nuestros Valles Calchaquíes".

Agregó que "estas casas son el resultado de un esfuerzo conjunto con el Instituto de la Vivienda y el Ministerio de Obras Públicas, construidas con insumos locales de Amaicha y mano de obra especializada de la zona. Como dice el Gobernador, celebramos que hoy más familias tengan su techo propio".

Nazur dijo que "estas casa vienen a reafirmar las políticas del gobernador: los valles son primordial para el desarrollo de la provincia". Agregó que se reflotó la técnica ancestral del adobe".

Caillou manifestó que "se concretó el sueño de mucha gente. Como funcionario es un orgullo enorme cumplir con este trabajo".

En ese marco, el interventor del IPVyDU, Hugo Cabral, destacó el carácter innovador del emprendimiento y su impacto en la comunidad. “Estamos muy complacidos, porque estamos viendo un modelo distinto de producción de vivienda, un modelo de vivienda sustentable, de armonía con el ambiente”, señaló.

Cabral remarcó que la implantación del barrio respetó íntegramente el entorno natural. “Se ha preservado todo el patrimonio forestal, los algarrobos, los cardones, la topografía y el escurrimiento de aguas se da en forma natural, sin necesidad de grandes obras de infraestructura para desagües pluviales”, explicó.

Asimismo, subrayó el enfoque en eficiencia energética: “Las viviendas tienen un importante ahorro energético, fueron pensadas con ese criterio”, afirmó.

Otro de los aspectos destacados es el uso de materiales locales y técnicas constructivas tradicionales combinadas con innovación tecnológica. Según detalló el funcionario, las casas fueron edificadas con adobe estabilizado —desarrollado con asesoramiento de técnicos del CONICET—, piedra bola, laja, madera y áridos de la zona.

El proyecto también tuvo un fuerte componente social, ya que incluyó la capacitación de jóvenes de la comunidad. “Se formó a 100 jóvenes de la localidad en la producción de adobe y en técnicas de construcción en tierra. Es una técnica tradicional que se complementó con tecnología moderna”, indicó Cabral.

“Como resultado, tenemos un barrio que está en armonía con su entorno natural y que ofrece condiciones de confort admirables, gracias a los propios materiales utilizados”, agregó.

El interventor también destacó el sistema de saneamiento: “Cada vivienda cuenta con biodigestores individuales que permiten tratar los efluentes cloacales, que luego se reutilizan para riego”, precisó, y consideró que se trata de “un modelo digno de replicarse”.

En esa línea, hizo referencia al mensaje del Papa Francisco sobre el cuidado ambiental: “Hay que cuidar la casa común y cambiar los modos de producción y consumo; este emprendimiento es un claro ejemplo de ese camino”.

Finalmente, Cabral adelantó que se trabaja para replicar este tipo de iniciativas en otros puntos de la provincia. “Cada localidad tiene sus particularidades y recursos, y hay que desarrollar soluciones adaptadas a cada territorio y comunidad”, concluyó.

La felicidad del techo propio

Matías Pastrana, adjudicatario dijo que "hace tiempo que esperábamos la casita".

Grisela Marcial sostuvo que "esto es algo inexplicable para mi y mi familia".

Beatriz del Valle Rodas expresó que "es una alegría muy grande. Muy agradecida al gobierno por cumplir con los vecinos de Amaicha".