Demoran al padre de un alumno por amenazas en una escuela de la capital

La jefa de la División Delitos Telemáticos y Económicos, comisario principal Juana Estequiño, explicó: “Como es de público conocimiento, a partir del día martes de esta semana, se ha empezado a publicar tanto en redes sociales, como en la prensa sobre amenazas que se estaban realizando en distintos establecimientos educativos”.

Asimismo, la comisario indicó que las intimidaciones se registraron tanto en instituciones de la capital como del interior, lo que motivó el refuerzo de medidas de seguridad en los establecimientos por disposición del gobernador y de jefatura de Policía, en conjunto con las tareas investigativas impulsadas por el Ministerio Público Fiscal, a cargo de la doctora Mariana Rivadeneira, con el fin de lograr identificar a los responsables de estas amenazas.

En cuanto a lo ocurrido este viernes, Estequiño detalló: “En hora del mediodía aproximadamente fuimos alertados sobre una amenaza que se estaba realizando en un establecimiento educativo de la zona capital, especialmente de la zona sur. En este caso se hizo más rápido la investigación, en razón que la amenaza estaba viralizada por un grupo de WhatsApp de alumnos del establecimiento”.

“Entonces se ha identificado el número telefónico, se identificó al alumno y a posterior a su progenitor. Cuando se logró la identificación de esta persona, se puso en conocimiento de la fiscalía que dispuso en forma inmediata la demora de esta persona”, señaló.

Cabe destacar que el miércoles el gobernador Osvaldo Jaldo firmó decreto N.º 772/7, mediante el cual se refuerzan las medidas de prevención, control y sanción frente a situaciones de violencia, amenazas y alteraciones del orden público en establecimientos educativos de la provincia.

Sobre las diligencias que se llevan a cabo, la jefa policial indicó que es la primera persona demorada por estas amenazas realizadas en establecimientos educativos y que se va a continuar hasta lograr identificar a todas las personas que están involucradas en este tipo de amenazas. Y agregó: “Actualmente la doctora Rivadeneira, junto con el equipo técnico de esta División, están recorriendo algunos establecimientos educativos a los fines de recolectar evidencia para lograr identificar a los menores que hacen este tipo de amenazas y a sus progenitores”.

Además, Estequiño informó que, junto a la aprehensión del progenitor del menor involucrado, la Justicia dispuso el secuestro del teléfono celular utilizado para emitir la amenaza.