Ñuñorco confirmó los precios de entradas para el clásico ante Concepción FC

El Club Atlético Ñuñorco dio a conocer los precios de las entradas para el esperado encuentro frente a Concepción Fútbol Club, que se disputará este sábado desde las 20:00 en el estadio Jorge Abel Marteau.

Según informó la Comisión Directiva, los valores serán los siguientes:$10.000 la entrada general, $7.000 para socios, jubilados y menores, y $15.000 la platea. Las boleterias estarán habilitadas desde las 17:30.

Desde la institución también remarcaron que, por disposición de la Liga Tucumana de Fútbol, no estará permitido el ingreso de público visitante, por lo que el evento contará únicamente con presencia de hinchas locales.

El partido genera gran expectativa en Monteros, no solo por tratarse de un clásico del sur tucumano, sino también por el buen arranque del equipo en su regreso a la Primera A.