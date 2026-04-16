Modificaron el de horario en Ñuñorco - en Monteros y qué solo será con público local

El Club Atlético Ñuñorco confirmó una modificación en la programación del partido ante Concepción Fútbol Club, correspondiente al torneo de Primera A del fútbol tucumano.

Según el comunicado oficial difundido por la institución, el encuentro se disputará el sábado 18 de abril en el estadio Jorge Abel Marteau, pero con un nuevo horario: la Primera División comenzará a las 20:00, mientras que el partido de Reserva se jugará desde las 18:00.

Desde el club indicaron que el cambio responde a “razones operativas”, sin brindar mayores detalles, aunque se espera un importante operativo de seguridad debido a la convocatoria que genera este clásico del sur tucumano.

Además, se confirmó que el partido se jugará únicamente con público local, sin excepción. La medida apunta a garantizar el normal desarrollo del evento y evitar inconvenientes en las tribunas.

El duelo genera gran expectativa en Monteros, no solo por el presente de Ñuñorco tras su regreso a Primera A, sino también por la rivalidad histórica con el conjunto de Concepción.