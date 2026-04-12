Ñuñorco volvió con todo: triunfo 3-1 ante Santa Rosa en un debut soñado

Ñuñorco tuvo el regreso que todos soñaban. En un estadio Jorge Abel Marteau colmado por cerca de 5 mil personas, el “Tigre” venció 3-1 a Santa Rosa y arrancó con el pie derecho su vuelta a la Primera A del fútbol tucumano.

El equipo de Floreal García mostró personalidad desde el inicio, con un claro protagonismo en el juego. Bajo la conducción de Luis Miguel “Pulga” Rodríguez, que manejó los tiempos del partido, Ñuñorco dominó el primer tiempo y generó las situaciones más claras. A su lado, Emir Zuda fue una pieza clave por la banda derecha, aportando dinámica y profundidad.

La apertura del marcador llegó tras una gran jugada que terminó con Darío Romero conectando de palomita para el 1-0. Minutos más tarde, Carlos “Foca” López amplió la ventaja y desató la fiesta en las tribunas. En el complemento, Santa Rosa reaccionó y logró descontar a través de Valentín Roldán, que puso algo de suspenso al encuentro.

Sin embargo, cuando el partido lo pedía, apareció nuevamente el “Pulga”. Desde el punto penal, el ídolo no falló y selló el 3-1 definitivo para darle tranquilidad al equipo y desatar el festejo final.

Monteros vivió una jornada histórica: estadio lleno, regreso a Primera y victoria. Ñuñorco no solo volvió, sino que dejó en claro que quiere ser protagonista.