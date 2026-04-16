Ni el Servicio Sacerdotal de Tucumán se salva: Difusión de mensajes falsos y posibles estafas

En los últimos días circularon en redes sociales mensajes que difundían números de teléfono falsos vinculados al Servicio Sacerdotal de Urgencia de Tucumán, acompañados incluso por pedidos de transferencias bancarias a cuentas que no pertenecen al servicio.

Ante esta situación, las autoridades e integrantes del servicio emitieron un comunicado oficial para advertir a la comunidad sobre la existencia de estas maniobras fraudulentas.

El Servicio Sacerdotal de Urgencia recordó que su labor es totalmente gratuita, y que nunca solicita aportes económicos ni transferencias de dinero. Su misión es brindar acompañamiento espiritual a enfermos y administrar sacramentos, especialmente la Santa Unción, en horarios nocturnos. Por ello, cualquier mensaje que incluya un CBU o pedido de colaboración monetaria debe ser considerado una estafa.

La difusión de información falsa no solo genera confusión entre los fieles de la comunidad católica, sino que también pone en riesgo la confianza en un servicio que cumple un rol esencial en la comunidad. Se solicita a los vecinos verificar siempre los números oficiales publicados por los canales institucionales y no compartir ni replicar mensajes no confirmados.

Asimismo, se pide a madres, padres y tutores estar atentos a estas prácticas para evitar que personas vulnerables caigan en engaños. Desde la organización se enfatizó: “El servicio sacerdotal es gratuito. Si alguien les pide aportes o colaboración económica, no transfieran. No somos nosotros”.