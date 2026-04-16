Preocupación en barrio Ibatín por la rotura de un caño maestro de gas

Una rotura de un caño maestro de gas en Monteros generó preocupación en barrio Ibatín y obligó a un operativo de emergencia para evitar riesgos mayores.

Una situación de preocupación se vivió este jueves por la mañana en el barrio Ibatín de Monteros, luego de que se registrara la rotura de un caño maestro de gas en la intersección de calles España y Esteban Echeverría. El episodio generó preocupación entre los vecinos por el fuerte olor que se percibía en toda la zona.

El incidente ocurrió alrededor de las 10:45, mientras una máquina municipal realizaba trabajos vinculados a la instalación de redes de agua y cloacas. En ese contexto, los propios obreros advirtieron la situación y dieron aviso inmediato, al tiempo que los vecinos comenzaron a manifestar su inquietud ante el riesgo potencial.

Personal de la empresa Gasnor acudió rápidamente al lugar, donde procedió a evaluar la magnitud de la rotura y dispuso el corte preventivo del suministro para evitar mayores riesgos. Como parte del operativo, se interrumpió el tránsito en la zona afectada.

En el lugar trabajaron de manera coordinada equipos de Obras y Servicios Públicos, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y efectivos policiales, quienes establecieron un perímetro de seguridad y supervisaron las tareas técnicas.

Si bien el episodio generó momentos de tensión, hacia el cierre de esta nota la situación se encontraba controlada y en proceso de normalización, sin que se registraran personas heridas.