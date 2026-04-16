El Gobierno se reunió con vecinos de La Madrid y coordina un plan integral de obras hídricas

El ministro Marcelo Nazur encabezó una reunión con los vecinos donde se plantearon inquietudes y se presentó el plan de trabajos que actualmente se ejecuta a través de Vialidad Provincial y la Dirección Provincial del Agua.

El Gobierno de la Provincia refuerza su presencia en el sur tucumano con una agenda centrada en la escucha activa y la respuesta inmediata frente a las consecuencias de los recientes fenómenos climáticos. En ese marco, este miércoles se realizó un encuentro con la comunidad de La Madrid, donde se consolidó un espacio de diálogo directo entre autoridades y vecinos, se relevaron inquietudes y se presentó el plan de trabajos en ejecución.

Por disposición del gobernador, Osvaldo Jaldo, el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, encabezó la reunión junto al comisionado comunal de La Madrid, Héctor Elías Soria Chanta, y el director de Defensa Civil, Ramón Imbert. Más de doscientos vecinos participaron del encuentro, en el que se detallaron las intervenciones realizadas y las acciones previstas a corto y mediano plazo, con ejecución a cargo de la Dirección Provincial del Agua y Vialidad Provincial, y el Ministerio del Interior.

El plan de intervención contempla tareas de saneamiento hídrico, encauce y dragado del río Marapa, junto con la defensa de márgenes y la rehabilitación de accesos viales afectados por el agua. Además, se prevén trabajos complementarios en la Ruta Nacional 157, con el objetivo de realizar alcantarillados bajo la Ruta Nacional 157.

Estas acciones en La Madrid forman parte de un despliegue más amplio en el sur provincial, que incluye la ejecución de obras hídricas en La Cocha y el avance de intervenciones estructurales como las defensas del río Chirimayo en Concepción, fundamentales para regular caudales y proteger a las poblaciones ribereñas ante futuros eventos climáticos.

Al respecto, el ministro Nazur destacó: “Nuestra prioridad es estar cerca de la gente y brindar soluciones concretas. Por indicación del gobernador, venimos a escuchar a cada vecino y a trabajar de manera inmediata para recuperar la infraestructura dañada”. Asimismo, remarcó que los equipos técnicos de la DPA y DPV trabajan de forma intensiva en la zona, con el objetivo de restablecer condiciones normales en el menor tiempo posible.

En la misma línea, explicó que las intervenciones sobre el río Marapa incluirán tareas de encauce y dragado, tanto en su curso como en su desembocadura en el dique El Frontal, donde la acumulación de sedimentos genera inconvenientes hidráulicos. Estas obras permitirán optimizar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de desbordes.

De esta manera, el Gobierno provincial profundiza la escucha activa en el territorio y avanza en un plan integral que articula infraestructura y participación ciudadana, con el objetivo de brindar respuestas concretas y acompañar a la comunidad.