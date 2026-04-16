jueves 16 de abril de 2026
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16 Abr 2026

Con cielo parcialmente nublado, se tendrá una jornada agradable

Las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 20° de mínima y 25° de máxima.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que las probabilidades de lluvias se mantienen en un 40% para el viernes y sábado por la noche. Las marcas térmicas se mantendrán dentro de los 20°.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 20° de mínima y 25° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 81%. El viento corre del noroeste a 12 km/h y la visibilidad es de 12 km.

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