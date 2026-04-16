jueves 16 de abril de 2026
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16 Abr 2026

Operativo de fumigación en León Rouges y Santa Rosa

La Comuna de León Rouges y Santa Rosa, en coordinación con el Área Operativa Monteros, anunció la realización de un operativo de fumigación espacial este jueves 16 de abril a partir de las 10:00 horas.

La medida busca reforzar las acciones de prevención contra el mosquito transmisor del dengue y otras enfermedades, en un contexto de creciente preocupación sanitaria en la región, por casos ya detectados.

El operativo abarcará las zonas de Ex Ruta 38 (acceso sur y norte), así como las calles 9 de Julio y Tucumán, puntos estratégicos donde se concentrará la fumigación. Las autoridades recomendaron a los vecinos mantener puertas y ventanas abiertas durante el procedimiento, con el fin de garantizar la mayor efectividad de la acción.

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