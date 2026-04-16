Muerte de Jonathan Rodríguez en Simoca: Cómo fueron los momentos clave entre la aprehensión y su deceso

La investigación por la muerte de Jonathan Rodríguez en Tucumán pone el foco en las horas posteriores a su aprehensión y en las condiciones en que permaneció bajo custodia policia

La investigación por la muerte de Jonathan Rodríguez avanza con una reconstrucción detallada de los hechos que sitúa el punto crítico entre su aprehensión y la descompensación que sufrió mientras permanecía bajo custodia policial en Simoca.

Según la línea de tiempo elaborada en el marco de la causa, Rodríguez fue aprehendido el 4 de abril por personal policial. Registros fílmicos incorporados al expediente muestran que el joven ingresó por sus propios medios al móvil policial, tras lo cual fue trasladado a una dependencia donde quedó bajo custodia. Horas después, comenzó a presentar un cuadro de descompensación que obligó a su traslado de urgencia al hospital.

En el ingreso hospitalario, el joven presentaba un estado crítico, con excitación psicomotriz, compromiso respiratorio severo, desaturación y signos de broncoaspiración. Los médicos debieron intubarlo, sedarlo y brindarle asistencia respiratoria. Al día siguiente, el 5 de abril, fue derivado al Hospital de Monteros, donde permaneció en terapia intensiva con asistencia mecánica, inestabilidad hemodinámica, falla renal y acidosis metabólica.

El 6 de abril se produjo el fallecimiento, en el contexto de una falla multiorgánica. Posteriormente, la autopsia preliminar, a la que tuvo acceso MONTERIZOS, constató la presencia de múltiples lesiones externas en el cuerpo, las cuales habrían sido producidas en vida, un dato clave que profundiza la investigación judicial.

La causa fue recalificada bajo el artículo 80 inciso 9 del Código Penal Argentino, que contempla agravantes en casos de homicidio, y se ordenaron medidas como la identificación del personal policial interviniente y el análisis de registros fílmicos. La querella, por su parte, impulsa nuevas pruebas y la declaración del médico forense.

En paralelo, familiares de Rodríguez realizaron manifestaciones frente a la comisaría de Simoca para exigir el esclarecimiento del hecho y justicia. El eje de la investigación se concentra ahora en determinar qué ocurrió durante esas primeras horas de detención, un lapso que podría resultar determinante para establecer responsabilidades.