Simoca: Murió tras ser detenido y crecen las dudas sobre lo ocurrido en la comisaría

La muerte de Jonathan Rodríguez, un joven que falleció luego de haber sido aprehendido por la policía en la ciudad de Simoca, genera creciente preocupación y reclamos por el esclarecimiento de lo ocurrido.

Según las primeras informaciones, Rodríguez fue detenido el pasado 4 de abril en el marco de un procedimiento policial y, horas más tarde, debió ser trasladado a un centro de salud en estado crítico. Días después, se confirmó su fallecimiento.

A partir de estos hechos, el Ministerio Público Fiscal inició una investigación que en las últimas horas fue encuadrada bajo una calificación más grave, lo que da cuenta de la relevancia que ha tomado el caso.

En paralelo, la querella solicitó distintas medidas de prueba tendientes a reconstruir lo sucedido durante el período en que el joven permaneció bajo custodia policial, incluyendo la identificación del personal interviniente y el análisis de registros fílmicos.

El caso también tuvo repercusión social. El pasado sábado, familiares y allegados de la víctima se manifestaron frente a la comisaría de Simoca, donde exigieron el pronto esclarecimiento del hecho y que se determinen las responsabilidades correspondientes.

Mientras tanto, la investigación continúa en curso y se esperan nuevas medidas en los próximos días que permitan avanzar en la reconstrucción de los hechos.