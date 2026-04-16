Una pareja intentó evadir un control en La Horqueta y fueron detenidos con marihuana

Efectivos de la División Patrulla Motorizada de Monteros interceptaron a una pareja que se desplazaba en motocicleta e intentó evadir un control policial en la ciudad.

Según informaron fuentes policiales, tras una breve persecución los ocupantes fueron alcanzados y demorados en la zona de La Horqueta. Durante la requisa, los uniformados hallaron entre las pertenencias de la mujer un cigarro de marihuana y un tubo plástico que contenía semillas de cannabis.

Ante esta situación, se dio intervención al personal de la Dirección de Drogas Peligrosas Oeste, que procedió al secuestro de la sustancia prohibida y al resguardo de los elementos incautados.

El procedimiento quedó a disposición de la Justicia, que deberá determinar las medidas a seguir respecto de las personas involucradas.