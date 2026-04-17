Agresión en club: “Prisión preventiva confirmada para las agresoras y patotera”, dijo el influencer Jorgito Barrinuevo

Este viernes 17 de abril se llevó a cabo la formulación de cargos y pedido de medidas de coerción por la agresión que sufriera una mujer en un club de rugby.

El caso es investigado por la Unidad Fiscal Criminal I, a cargo de Mariano Fernández, quien fue representado por la auxiliar de fiscal Jimena Castro.

La Fiscalía acusó a Florencia Ortiz, de 28 años, en calidad de autora, por los delitos calificados como: desobediencia judicial en perjuicio de la administración pública (primer hecho); lesiones dolosas graves, agravadas por haber sido cometidas en ocasión de un espectáculo deportivo (segundo hecho); y amenazas (tercer hecho), todos ellos en concurso real. En tanto, Carolina Ortiz, de 44 años, fue imputada como participe necesaria del delito de lesiones dolosas graves, agravadas por haber sido cometidas en ocasión de un espectáculo deportivo.

En contra de la primera, la Fiscalía requirió la prisión preventiva por 45 días. “Se trató de un hecho grave en el que le quemó la cara a la víctima. La prisión preventiva es la única medida de coerción suficiente para neutralizar el riesgo de entorpecimiento de la investigación que se presenta en este momento. Ya incumplió una medida de restricción de acercamiento. Envió un mensaje intimidatorio a la hermana de la víctima para amedrentarla”, señaló la representante de la UFI interviniente, quien precisó las medidas investigativas en curso.

Respecto a la segunda, la imposición por el término de seis meses de una serie de reglas de conductas, entre ellas la promesa de someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación, fijar y mantener domicilio, la prohibición de realizar actos que obstaculicen el descubrimiento de la verdad, la obligación de presentarse ante la Unidad Fiscal, no acercarse a la víctima y su grupo familiar por un radio de 200 metros y abstenerse de realizar cualquier acto de intimidación por cualquier medio.

Por su parte, la jueza interviniente resolvió hacer lugar parcialmente al plazo de prisión preventiva expresado por la acusación pública, concediendo la medida de coerción de mayor intensidad por el término de 20 días.

La acusación

El 2 de julio de 2025 se ordenó que Florencia Rosario Ortiz se abstuviera de realizar actos turbatorios, perturbatorios o intimidatorios en contra de Lucas Pontoni. En esas circunstancias, Ortiz, estando notificada de la resolución judicial, y sabiendo que no puede turbar, perturbar o intimidar a Pontoni, el 10 de abril de 2026, a las 20:25, en el Club Universitario Rugby Club, ubicado en calle Ingeniero Farías y Lavalle, de San Miguel de Tucumán, se acercó a Pontoni y le dijo: “Con hijos ajenos te hacés el papá”.

Segundo hecho:

A las 20:00 horas, se programó en las instalaciones del Club Universitario, un partido de hockey femenino, correspondiente a la novena división, entre Universitario e IPEF. Fue en esas circunstancias, que a hora 20:30, María Teresa Miranda se encontraba observando el partido, cuando Florencia Ortiz se acercó hasta ese lugar, y le dijo a Miranda: “Esto es mío”, tomando con sus manos un termo que contenía agua hervida y un mate, que se encontraban al lado de Miranda. Inmediatamente después, llegó Carolina Ortiz, que sin mediar palabras agarró del pelo a Miranda y la sostenía para que Florencia Rosario Ortiz, habiendo destapado el termo, le arrojara agua hirviendo a Miranda, ocasionándole lesiones que la inutilizaron para el trabajo por un tiempo mayor a un mes.

Tercer hecho

Siendo las 23:42 horas del 11 de abril pasado, Florencia Rosario Ortiz, desde un teléfono celular, le mandó un mensaje a la hermana de la víctima, diciendo: “Así como sos rapidita para subir cosas que no te competen, lo único que te voy a decir es que aguantés los trapos, nada después”.

Jorgito Barrionuevo tomó la palabra

El influencer Jorgito Barrionuevo, hermana de la victima dijo en redes sociales:“Prisión preventiva confirmada para las agresoras y patotera”, escribió Barrionuevo en una publicación acompañada por una imagen de su hermana con visibles lesiones en el rostro y el cuerpo, producto del ataque. El mensaje fue interpretado como una señal de alivio para la familia tras la decisión judicial conocida en las últimas horas.