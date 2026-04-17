Amenzas Escolares: Escuelas de Monteros amanecieron custodiadas por infantería

Este viernes, las escuelas de Monteros comenzaron la jornada bajo la vigilancia de efectivos de infantería. La imagen de los uniformados en las veredas de los establecimientos sorprendió a muchos, pero también transmitió un mensaje claro: el Gobierno de Tucumán decidió poner en marcha una política de tolerancia cero frente a las amenazas que en los últimos días se difundieron en instituciones educativas de la provincia.

La medida se tomó luego de que circularan mensajes intimidatorios en distintos colegios en esta semana y tras los hechos ocurridos en otras provincias, donde estudiantes atacaron a docentes y compañeros con armas de fuego. Ante este escenario, el gobierno provincial resolvió aplicar y sostener controles preventivos en las escuelas.

Las instituciones tucumanas difundieron información oficial a padres, madres y tutores, detallando las nuevas disposiciones que regirán en el ámbito escolar:

Los estudiantes que incurran en violencia, amenazas o vandalismo serán pasibles de medidas correctivas y, en casos graves, expulsados.

Los padres y tutores deberán asumir responsabilidad administrativa y judicial por la conducta de sus hijos y por los daños ocasionados.

En situaciones de mayor gravedad, se dará intervención a organismos especializados para un abordaje integral.

Se reafirma que la convivencia escolar es una construcción colectiva, basada en respeto y compromiso, para sostener un ambiente seguro.

Si bien, la jornada transcurrió con cierta calma, estuvo marcada por la presencia policial y la sensación de que la escuela se transformó en un espacio bajo resguardo especial, la pregunta es si la medida generará un cambio radical en la anulación de esos mensajes, ya que frente a las experiencias de años anteriores, solo se modificó el canal.

El gobierno busca mostrar acciones inmediatas, frente a las amenazas, y que incluso las falsas o difundidas como “bromas” en redes sociales, tendrán consecuencias legales enmarcadas en el decreto provincial N° 772/7 y la 1290/1.