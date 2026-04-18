Ñuñorco hizo el desgaste, pero Concepción FC fue contundente y ganó 2-0 en Monteros

Derrota de Ñuñorco en el Jorge Abel Marteau: Concepción FC fue más efectivo y se quedó con el triunfo en la Liga Tucumana

El Club Atlético Ñuñorco no pudo sostener su buen arranque y cayó 2-0 frente a Concepción Fútbol Club en el estadio Jorge Abel Marteau, en un partido donde la eficacia marcó la diferencia.

El equipo dirigido por Floreal García salió decidido a imponer condiciones desde el inicio y durante los primeros 15 minutos generó varias situaciones claras que tuvieron como gran protagonista al arquero visitante Villarreal. Un remate que dio en el palo y dos mano a mano salvados por el golero evitaron la apertura del marcador para el local.

Sin embargo, en contraposición con ese dominio, el Cuervo golpeó en los momentos justos. Facundo Alarcón, figura de la “Perla del Sur”, marcó dos verdaderos golazos, el segundo con un potente remate, para irse al descanso con una ventaja de 2-0 que terminó siendo decisiva.

En el complemento, Ñuñorco intentó reaccionar con variantes desde el banco —incluyendo cinco cambios, uno de ellos obligado tras la expulsión de “Kike” Campos—, pero no logró profundidad ni claridad en ataque. Tanto Luis Miguel Rodríguez como Carlos López estuvieron bien controlados por el planteo defensivo del equipo conducido por Adrián Uslenghi, que pudo haber estirado el marcador sobre el final del partido.

De esta manera, Ñuñorco dejó pasar una oportunidad en casa, en un partido donde generó más pero no logró concretar, mientras que Concepción FC se llevó tres puntos clave gracias a su contundencia.