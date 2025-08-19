Se presentó la camiseta oficial de la Trepada al Indio en Tucumán

La Trepada al Indio 2025 fue presentada en el Ente Tucumán Turismo. Con récord de inscriptos y una nueva camiseta oficial, la competencia unirá deporte, turismo y medio ambiente en la Quebrada de Los Sosa.

La XXIV Trepada al Indio fue presentada oficialmente este mediodía en el Ente Tucumán Turismo, en un acto que reunió a autoridades provinciales y municipales. El intendente de Monteros, Francisco “Panchito” Serra, encabezó la ceremonia en la que se mostró la camiseta oficial de la competencia, que se correrá el próximo domingo 31 de agosto con largada desde el Gimnasio Municipal y llegada en el mítico Monumento al Indio, ubicado en el kilómetro 28 de la ruta 307, en plena Quebrada de Los Sosa.

Serra destacó la importancia que adquirió la carrera en el calendario deportivo y turístico de la provincia: “La Trepada al Indio se ha convertido en una actividad crucial y fundamental en la agenda monteriza. Hoy ya contamos con más de 1.200 inscriptos, un número extraordinario que superó nuestras expectativas. Desde la Municipalidad estamos preparados para recibir a los atletas, brindarles comodidad y garantizar una competencia exitosa y familiar”.

El jefe municipal subrayó además que los premios serán elaborados con materiales reciclados por el área de Medio Ambiente, reforzando el mensaje de sustentabilidad que busca transmitir la competencia.

Por su parte, el legislador Francisco “Pancho” Serra valoró el impacto turístico del evento: “La Trepada permite que la provincia muestre su riqueza natural, especialmente la Yunga, combinando deporte y turismo. Es un orgullo ver cómo este desafío crece año tras año y posiciona a Monteros y a Tucumán a nivel nacional”.

En tanto, el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, felicitó a las autoridades locales y remarcó que se trata de una competencia inclusiva: “Es más que una actividad deportiva: es un mensaje de cuidado, preservación y amor por lo nuestro. La Trepada al Indio refleja que Tucumán tiene todo, y que Monteros no solo es tierra de poetas y cultura, sino también de deporte sustentable”.

La edición 2025 contará con modalidades de trekking y mountain bike, con recorridos de 30 y 37 kilómetros, y estará abierta tanto para deportistas profesionales como para aficionados y familias.

Con el récord de inscriptos y el respaldo de las autoridades provinciales, la XXIV Trepada al Indio se perfila como uno de los acontecimientos deportivos más convocantes del año en Tucumán, reafirmando su identidad como una fiesta popular que une deporte, turismo y conciencia ambiental.