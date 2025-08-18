Jaldo en Monteros: “El 26 de octubre es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con Tucumán”

luego del recorrido de obras por diversos barrios de la ciudad, Osvaldo Jaldo pidió unidad a los tucumanos y convocó a acompañar con el voto al Frente Tucumán Primero en las elecciones nacionales del 26 de octubre.

El gobernador de Tucumán y vicepresidente del Partido Justicialista provincial, Osvaldo Jaldo, encabezó este lunes un acto en la ciudad de Monteros en el marco de la campaña electoral del Frente Tucumán Primero, que competirá en las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre.

En su mensaje, el mandatario provincial remarcó la importancia de mantener el trabajo conjunto entre la Provincia, los municipios y las comunas. “Hoy nos reunimos para compartir con ustedes el compromiso de seguir adelante, a pesar de las dificultades económicas y sociales que enfrenta nuestro país”, afirmó.

Jaldo puso en valor la gestión desarrollada en Monteros durante los últimos meses. “En este año y nueve meses de gestión, hemos trabajado incansablemente para llevar a cabo obras que son esenciales para el bienestar de nuestra comunidad. Desde la mejora de la infraestructura hasta el fortalecimiento de la salud pública, cada acción cuenta”, señaló.

En ese sentido, destacó la necesidad de continuar avanzando con recursos propios ante las dificultades económicas a nivel nacional. “No podemos esperar a que los recursos lleguen desde el nivel nacional; debemos actuar ahora. Las obras que se están realizando en Monteros son prueba de nuestro compromiso con el presente y el futuro de nuestros hijos y las futuras generaciones”, sostuvo.

Asimismo, llamó a la unidad de los tucumanos frente a los desafíos venideros. “¿Quién más que nosotros va a cuidar y defender los derechos de nuestra provincia? La respuesta está en nuestras manos. Debemos seguir mejorando la calidad de vida de cada uno de los que vivimos aquí, asegurando que todos tengan acceso a servicios básicos y oportunidades”, expresó.

Finalmente, convocó a la militancia y a la comunidad a acompañar con el voto al Frente Tucumán Primero en las próximas elecciones. “El 26 de octubre no es solo una fecha más; es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con Monteros y con Tucumán. Juntos, con fe y determinación, vamos a seguir adelante”, concluyó.

El primer mandatario provincial, estuvo acompañado acompañado por el vicegobernador Miguel Acevedo, el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, los ministros de Gobierno y Justicia, Regino Amado, del Interior, Darío Monteros, de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; los diputados nacionales Agustín Fernández, Gladys Medina y Elia Fernández; los intendentes de Monteros, Francisco Serra; de Aguilares, Gimena Mansilla; de Simoca, Elvio Salazar; de Tafí del Valle, Francisco Caliva; los legisladores Francisco Serra, Sara Lazarte, Alberto Olea, Carlos Gallia, Sandra Figueroa, Nancy Bulacio, Tomás Cobos, Walter Herrera, Alejandro Figueroa; Patricia Lizarraga; el secretario de Grandes Comunas, Marcelo Santillán; el titular del IPLA, Dante Loza; el secretario de Acción Política y Comunitaria, Daniel García; titular del IPACYM, Regino Racedo, además de concejales y comisionados comunales de la zona.