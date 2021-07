Programa Regresar: todos los detalles que tenes que saber para la vuelta a clases

El Gobierno provincial anunció el retorno a las clases presenciales a partir del lunes próximo, todos los días, todas las semanas y en todos los niveles educativos, constituyéndose cada grado o curso como un grupo completo.

El plan está basado en la intensificación de acciones y el cumplimiento de protocolos para el correcto y seguro desarrollo de la actividad escolar. Estas medidas incluyen aspectos tanto dentro como fuera de los establecimientos. Se trata de una base mínima de lineamientos para la apertura de los establecimientos y que podrá ser adaptada a partir del contexto institucional de cada uno de ellos.

En primer lugar, se propone identificar a los integrantes del personal docente y no docente comprendidos en grupos de riesgo que no hayan recibido ninguna dosis de alguna de las vacunas y a estudiantes que estén comprendidos en los grupos de riesgo para su acompañamiento de manera no presencial.

En cuanto al establecimiento se deberá garantizar condiciones sanitarias y de higiene de manera previa a la llegada de los estudiantes como acondicionar los espacios para el distanciamiento mínimo de 1,5 metros entre personas. Finalmente se deberá destinar un espacio de aislamiento para estudiantes y trabajadores que presenten síntomas compatibles con COVID.

En ese marco el programa Regresar propone una serie de medidas que se suman a los ya establecidos e implementados durante la presencialidad cuidada en el primer semestre:



Realización obligatoria de checklist al ingreso del Establecimiento

Test de Anosmia (olfato y gusto) al azar a uno de cada diez chicos

Se sugiere realizar una vez por semana Test de Antígenos rápidos al 1% de las personas que asisten al establecimiento (alumnos, docentes, no docentes).

Incorporación a la currícula de actividades relacionadas al aprendizaje de la aplicación de normas de bioseguridad.

Estimulación de los cuidados fuera del ámbito escolar

Programas de capacitación y formación destinados a los alumnos, personal docente y no docente y familias aportados por el Ministerio de Salud, en cuanto a medidas de prevención de contagios, importancia de la vacuna y vigías escolares entre otros.

Los protocolos

Organización de días y horarios institucionales:

Se planificará en función de los espacios disponibles en los establecimientos, los accesos a estos espacios, el mobiliario existente, la cantidad de estudiantes por sección y fundamentalmente las particularidades de cada comunidad y las formas de trabajo de cada escuela.

-Clases presenciales: Asisten todos los años de escolaridad, los cursos completos.

-Periodicidad: todos los días a la semana, todas las semanas.



Ingreso a la escuela:

-Señalizar los espacios dependiendo de su función (aulas, ingreso, egreso, entre otros) garantizando el sentido unidireccional.

Ingreso docente anticipado a la llegada del primer grupo de estudiantes. Siempre que sea posible, el ingreso y egreso deberán realizarse por accesos diferenciados.

En el ingreso cada persona deberá desinfectar sus manos con alcohol diluido al 70% en agua y se efectuará el control de temperatura evitando el contacto con la piel. Se prohíbe el ingreso de personas con 37, 5º C o más o que presente síntomas compatibles con COVID-19. Se informará tal circunstancia al punto de salud más cercano.

Evitar el ingreso a la institución de familiares y personas ajenas a la misma, salvo en casos de extrema necesidad. Para gestiones y trámites se otorgará turno previo según lo considere el personal directivo.

En ingreso y permanencia es obligatorio el uso de barbijo o tapabocas que cubra adecuadamente la nariz, la boca y el mentón y cumplir con el distanciamiento social de 1,5 metros como mínimo.



Actividades dentro del aula:

Tanto docentes como estudiantes a partir de los seis años se debe usar barbijo de manera obligatoria. Se recomienda comenzar el entrenamiento en el uso de barbijo desde Nivel Inicial.

Los pupitres estarán colocados a una distancia no inferior a 1,5 metros entre sí y los rostros de los estudiantes deberán estar orientados en la misma dirección.

Las aulas deberán permanecer ventiladas.

Cada estudiante tendrá un lugar fijo durante toda la jornada.

Se recomienda desinfección del lugar personal al inicio y fin de la jornada.

El personal docente utilizará, durante la clase, máscaras de acetato junto con su barbijo. No se sustituyen uno al otro.

Recreo

Los estudiantes que salen de sus aulas no pueden estar en contacto con los de otros grupos.

Se sugiere escalonar y alternar los horarios de recreo.

Los estudiantes deben ser supervisados por un adulto en todo momento mientras dure el recreo.

Lavado de manos:

Los miembros del establecimiento deben higienizarse las manos antes de ingresar a la institución, antes de ingresar a las aulas, antes y después de concurrir al baño, antes y después de comer y manipular alimentos (no está permitido consumir alimentos dentro del espacio áulico ni en espacios destinados a comedores escolares), luego de haber tocado superficies de uso común y después de toser, estornudar o limpiarse la nariz con el pliegue del codo.

Fin de la jornada escolar:

Estudiantes y docentes deberán retirarse del establecimiento respetando distancia social y procurando evitar aglomeraciones en los accesos.

Educación física

Respetar la constitución de grupos priorizando el uso de espacios al aire libre y una distancia de dos metros entre estudiantes que realicen actividades físicas sin desplazamiento y que no produzcan hiperventilación y seis metros en el caso que el estudiante se encuentre hiperventilado.

Respetar cuatro metros de distancia durante el momento de recuperación y al finalizar las actividades físicas hasta alcanzar el ritmo respiratorio habitual.

Durante el desarrollo de actividades físicas los estudiantes están exceptuados del uso del barbijo y podrán optar por su uso exclusivamente en las actividades de baja intensidad.

Ante la aparición de un caso sospechoso o positivo de COVID:

Se deberá conducir a la persona al sector de aislamiento destinado a tal fin y aislar preventivamente a todo el grupo de estudiantes además de contactar al punto de salud más cercano.

Si se trata de estudiantes se debe contactar al tutor responsable para su retiro.

Continuidad de protocolos en los hogares