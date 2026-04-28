Este 29 de abril del 2026 inicia el pago del 20% a estatales

El cronograma del 20% inicia el miercoles 29 de abril, mientras que el 80% comienza el 6 de mayo.

La Tesorería de la Provincia, organismo que depende de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, informó el cronograma del pago de sueldos del mes de abril. Primero, se abonará el 20% (parte proporcional) para luego continuar con el pago del 80% (parte complementaria). 

Cronograma del 20%

Miércoles 29 de abril

  • Sistema Provincial de Salud (Siprosa)
  • Instituto Provincial de la Vivienda
  • Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
  • Ente Único de Reg. de Servic. Púb. Pcial. (E.R.S.E.P.T.)
  • Seguridad (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)

Jueves 30 de abril

  • Comunas Rurales
  • Administración Central
  • Defensoría del Pueblo
  • Tribunal de Cuentas
  • Tribunal Fiscal de Apelación
  • Poder Legislativo
  • Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
  • Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just. - Just. Paz Legal)
  • Ministerio Público Fiscal
  • Ministerio Pupilar y de la Defensa

Viernes 1 de mayo

  • Municipios del Interior
  • Direcció Recursos Hidricos
  • Ente Autárquico Tucumán Turismo
  • Ente Cultural de Tucumán
  • Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
  • Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
  • Instituto Desarrollo Productivo
  • Ente Infraestructura Comunitaria
  • Inst. Promoción del Azúcar y Alcohol
  • Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

Cronograma del 80%

Miércoles 6 de mayo

  • Sistema Provincial de Salud (Si.Pro.Sa.)
  • Instituto Provincial de la Vivienda
  • Ente Único de Reg. de Servic. Pub. Pcial. (E.R.S.E.P.T.)
  • Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
  • Sociedad Aguas del Tucumán

Jueves 7 de mayo

  • Seguridad (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)
  • Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales Rep. 18 - Esc. Sec. Transferidas Rep. 25 - Esc. Sec. Transf. Rep. 26 - Esc. Sec. Transf. Rep. 27)
  • Administración Central
  • Defensoría del Pueblo
  • Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
  • Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)

Viernes 8 de mayo

  • Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales Rep. 18 - Esc. Sec. Transferidas Rep. 25 - Esc. Sec. Transf. Rep. 26 - Esc. Sec. Transf. Rep. 27)
  • Comunas Rurales
  • Tribunal de Cuentas
  • Tribunal Fiscal de Apelación
  • Jubilados fuera de convenio
  • Renta vitalicia Héroes de Malvinas
  • Asignaciones ex empleados Talleres de Tafí Viejo
  • Poder Legislativo

Sábado 9 de mayo

  • Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just. - Just. Paz Legal)
  • Ministerio Público Fiscal
  • Ministerio Pupilar y de la Defensa
  • Municipios del Interior
  • Dirección Recursos Hídricos
  • Ente Autárquico Tucumán Turismo
  • Ente Cultural de Tucumán
  • Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
  • Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
  • Instituto Desarrollo Productivo
  • Ente Infraestructura Comunitaria
  • Inst. Promoción del Azúcar y Alcohol
  • Ente Autárq. Teatro Mercedes Sosa
  • Educación Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)

