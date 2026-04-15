Visita guiada y gratuita a la Sala de Arte Rodolfo Bulacio del Mercado Cultural Monteros

La cultura se vive intensamente esta semana en Monteros con una propuesta que invita a descubrir y disfrutar del arte contemporáneo en un espacio único. Se trata de la visita guiada a la Sala de Arte Contemporáneo "Rodolfo Bulacio" del Mercado Cultural Municipal, una actividad pensada para acercar a la comunidad a las obras y a sus autores.

El recorrido estará a cargo del artista Adrián Sosa, responsable de la propuesta, quien compartirá con los visitantes detalles sobre cada obra expuesta, el perfil de sus creadores y las técnicas utilizadas. La experiencia busca enriquecer la mirada del público, generando un vínculo más cercano con el arte y sus protagonistas.

Las visitas se realizarán este jueves y viernes a las 20:30 horas, en el Mercado Cultural Municipal, con entrada libre. Desde la Dirección de Cultura y la Secretaría de Educación, Cultura, Turismo y Deportes se destacó que esta iniciativa forma parte de un trabajo sostenido para fortalecer la vida cultural de Monteros y abrir espacios de encuentro entre artistas y vecinos.

Una oportunidad para disfrutar del arte en un ambiente ameno, aprender de la mano de un referente local y compartir la riqueza de la creación contemporánea.