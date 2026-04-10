Fuerte respaldo de intendentes a la Provincia por gestiones ante Nación por la coparticipación

El ministro del Interior, Darío Monteros, se reunió con intendentes de distintos municipios de la provincia en el marco de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de Tucumán, a cargo del gobernador, Osvaldo Jaldo, para asistir a las administraciones locales.

Participaron del encuentro Gimena Mansilla (Aguilares), Bruno Romano (Alberdi), Graciela Gutiérrez (Alderetes), Gonzalo Monteros (La Banda), Jorge Leal (Burruyacú), Enrique Orellana (Famaillá), Raquel Graneros (Graneros), Marta Najar (Las Talitas), Marta Albarracín (Lules), Francisco Serra (Monteros), Gabriela Rodríguez (La Cocha), Francisco Caliva (Tafí del Valle), Alejandra Rodríguez (Tafí Viejo), Antonio Moreno (Trancas) y Elvio Salazar (Simoca).

Durante la reunión, las autoridades abordaron la situación económica y climática que impactó en los municipios, así como también analizaron la disponibilidad de recursos y el desarrollo de políticas conjuntas.

El intendente de Monteros, Francisco Serra, expresó: “los intendentes tuvimos una reunión positiva con el gobernador y el ministro del Interior. Discutimos la situación económica y climática que afecta a nuestros municipios y expresamos nuestro apoyo. La falta de atención del Gobierno nacional hacia las provincias es preocupante, pero estamos comprometidos a trabajar unidos por el bienestar de los tucumanos sin distinción política”.

Asimismo, señaló: “dimos nuestro apoyo incondicional al gobierno de la provincia, y, de alguna forma, lo que nos preocupa es lo mismo que le preocupa a cada uno de los habitantes del territorio argentino, que es la situación económica, la falta de atención también que tiene Nación para con con las provincias del interior y, fundamentalmente, con los municipios del interior profundo de Tucumán, a sabiendas de que hoy vemos también cómo se desfinanció la obra pública en el país, cómo se ha desmotorizado también la economía, que afecta directamente a las coparticipaciones de las provincias”.

En esa línea, agregó: “tenemos un gobernador con sensibilidad social, con conocimiento territorial y, por supuesto, con compromiso. Trabamos en el territorio todos los días, lo van a ver con operativos, con trabajos siempre a la par de nuestra gente, y eso es lo que nosotros venimos a decir, es nuestra principal herramienta. Estar a la par, fundamentalmente, de los que más lo necesita, sin pensar si nos votaron o no, sin tratar de hacer leña del árbol caído, como lo tratan de hacer los dirigentes libertarios, como lo indican sus redes sociales y en sus operaciones mediáticas. Nosotros estamos a la par de la gente y lo vamos a seguir haciendo, porque es nuestro compromiso, porque fuimos elegidos por el voto popular y, de alguna forma, vamos a honrar nuestro cargo hasta el último día que estemos”.

Por su parte, la intendente de Lules, Marta Albarracín, afirmó: “Estamos en un contexto nacional difícil pero debemos seguir trabajando y apoyando al gobernador y al ministro del Interior. La colaboración con la provincia es clave para llevar adelante obras y educación como la universidad pública que llegó a Lules. A pesar de los desafíos, mantenemos la fe y la unidad entre intendentes para salir adelante”.

En tanto, el intendente de Famaillá, Enrique Orellana, indicó: “La situación económica es preocupante debido a la baja en el consumo y la reducción de la coparticipación, lo que limita los recursos de la provincia. A pesar de los anuncios del Gobierno nacional sobre el envío de fondos, en realidad no se están entregando todos los recursos necesarios. Más allá de estos desafíos, se sigue trabajando desde la provincia para apoyar a los municipios y para cuidar a los sectores más vulnerables”.

Además, sostuvo que los fondos enviados por el Gobierno central correspondieron a recursos establecidos por la Ley de Coparticipación que pertenecen a las provincias.