Atletas monterizos se destacaron en los 21K de La Gaceta con cuatro podios

Alejandro Moreno, César Vázquez, Ana Pedraza y Eugenia Delgado representaron a Monteros con excelentes resultados en los 21K de La Gaceta. Pese al calor extremo, los atletas locales demostraron su preparación y resistencia.

La edición 2025 de los 21K de La Gaceta volvió a consolidarse como una de las pruebas más convocantes del calendario atlético tucumano. Más de 2.300 corredores coparon las calles de San Miguel de Tucumán en una jornada marcada por el entusiasmo, la competencia y el intenso calor que desafió a cada participante.

Entre los protagonistas de la jornada sobresalió la delegación monteriza, que tuvo una actuación sobresaliente con cuatro atletas locales en el podio de sus respectivas categorías. En la distancia de 10 kilómetros, Alejandro Moreno, César Vázquez y Ana Pedraza subieron al podio tras destacadas actuaciones. En tanto, en la exigente prueba de 21 kilómetros, Eugenia Delgado se quedó con el segundo puesto en su categoría, coronando una jornada de orgullo deportivo para Monteros.

La competencia reunió a atletas de Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y otras provincias del norte argentino, reforzando su carácter regional y su nivel competitivo. Pese a las altas temperaturas, los monterizos demostraron su compromiso, preparación y espíritu de superación, dejando en alto el nombre de la ciudad.

Con estos resultados, los representantes de Monteros siguen consolidándose dentro del atletismo provincial y nacional, en una temporada marcada por logros, esfuerzo y pasión por el deporte.