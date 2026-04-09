Tragedia en Tucumán: un chofer murió tras descompensarse y provocar un choque con un colectivo

Una dramática escena se vivió este jueves por la tarde en la capital tucumana, cuando un chofer de la línea 106 se descompensó mientras conducía y terminó protagonizando un siniestro vial que conmocionó a la ciudad.

El hecho ocurrió sobre calle Santiago, entre Suipacha y avenida Mitre, en un horario de intenso movimiento vehicular. De acuerdo a las primeras versiones, el conductor habría sufrido una descompensación repentina mientras manejaba, lo que provocó que perdiera el control del colectivo.

Como consecuencia, la unidad impactó contra otro colectivo del transporte público y también contra un automóvil particular, generando momentos de tensión entre los pasajeros y transeúntes que se encontraban en la zona.

Tras el impacto, personas presentes en el lugar intentaron asistir al chofer y realizar maniobras de reanimación hasta la llegada de los servicios de emergencia.

El conductor fue trasladado de urgencia al Centro de Salud Zenón Santillán, pero falleció durante el trayecto, según confirmaron fuentes vinculadas al operativo.

El episodio generó una fuerte conmoción y abrió interrogantes sobre las causas de la descompensación, que ahora serán materia de investigación para determinar con precisión lo ocurrido.