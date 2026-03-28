Mañana accidentada en Monteros: dos personas hospitalizadas

Una mañana de sábado que requirió de forma urgente a los servicios de emergencias se vivió en Monteros, donde dos accidentes de tránsito registrados con pocos minutos de diferencia dejaron como saldo al menos dos personas heridas, ambas trasladadas al hospital para su atención

El primer hecho ocurrió alrededor de las 08:50 en la intersección de calles Frías Silva y Constantino Rivero, en el B° Alberdi. Según informaron fuentes intervinientes, un motociclista identificado de 33 años, que circulaba de norte a sur en una moto 110 cc, colisionó contra una camioneta Fiat conducida por un sujeto de 37 años, quien se desplazaba de oeste a este. Tras el impacto, el motociclista fue asistido en el lugar y posteriormente derivado al Hospital Regional "Gral. Lamadrid".

Minutos después, cerca de las 09:20, se registró un segundo accidente en calle 24 de Septiembre al 500. En este caso, un joven de 20 años de Monteros, perdió el control de su motocicleta Motomel 110 —sin dominio colocado— y chocó contra el cordón. De acuerdo a testimonios de vecinos, el conductor se encontraba en estado de ebriedad al momento del siniestro. Como consecuencia, sufrió un fuerte golpe en una de sus piernas y también fue trasladado al Hospital General Lamadrid.

En ambos hechos trabajaron equipos de Defensa Civil, personal policial y el servicio de emergencias 107, quienes intervinieron rápidamente para asistir a los heridos y ordenar el tránsito en las zonas afectadas.

Los dos casos vuelven a poner en foco la importancia del uso del casco y el respeto a las normas de tránsito, especialmente en motociclistas, uno de los grupos más vulnerables en siniestros viales.