La Legislatura tucumana bautizó su auditorio con el nombre de Bernabé Aráoz

Esta mañana, el vicegobernador Miguel Acevedo, a cargo del Poder Ejecutivo, y el presidente de la Comisión de Cultura de la Legislatura, el legislador Roberto Moreno, encabezaron el acto de descubrimiento de una placa que impone el nombre “Coronel Mayor Bernabé Aráoz” al Salón Auditorio ubicado en el octavo piso del Palacio Legislativo.

La ceremonia se realizó en coincidencia con un nuevo aniversario del fallecimiento del prócer tucumano, ocurrido el 24 de marzo de 1824. Bernabé Aráoz fue una figura clave en los procesos de organización territorial y política en los albores de la independencia. Se destacó como gobernador de Tucumán y como impulsor de la efímera pero significativa República del Tucumán, expresión de autonomía y construcción institucional en un período de profundas transformaciones.

La imposición de su nombre a un espacio institucional de la Legislatura constituye no solo un reconocimiento a su trayectoria, sino también un gesto de reivindicación histórica que fortalece la identidad tucumana y pone en valor a sus protagonistas.

Durante su discurso, Acevedo subrayó la importancia de que los propios tucumanos revaloricen la figura de Aráoz: “Nos corresponde a nosotros ponerlo en primer plano”, afirmó. Asimismo, destacó la relevancia del salón que desde ahora lleva su nombre: “Es aquí donde se realizan las reuniones de Labor Parlamentaria, donde se definen los temas a sesionar y donde se recibe a las principales personalidades que visitan nuestra casa. A partir de hoy ya no es más el salón del octavo piso, es el Salón Coronel Mayor Bernabé Aráoz”.

Por su parte, Moreno, autor de la iniciativa junto al vicegobernador, fundamentó la designación: “Fue nuestro primer gobernador, un líder gaucho y federal que entregó su vida y sus bienes por la independencia de la Argentina. Fue además quien convenció a Manuel Belgrano de no retroceder hasta Córdoba, de plantar bandera en Tucumán y defender nuestro territorio”.

El legislador también sostuvo que “la Patria todavía está en deuda con Bernabé Aráoz” y adelantó que, junto a un grupo de parlamentarios, impulsan su reconocimiento como héroe nacional. En ese marco, se firmó una resolución dirigida a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, para solicitar su ascenso post mortem al grado de general.

Moreno recordó además que ya existen iniciativas en el Congreso de la Nación para que sea declarado héroe nacional: “No nos vamos a detener hasta que ese proyecto se convierta en realidad”, aseguró.

A su turno, el presidente de la Fundación del Bicentenario, Jorge Mendía, definió a Aráoz como “uno de los diez hombres más grandes de Sudamérica”, aunque consideró que la historia aún no le ha otorgado el reconocimiento correspondiente. “Fue un adelantado a su tiempo y su figura es tan trascendente que, en ocasiones, ha sido minimizada. Pero cuanto más se lo niegue, más crecerá su dimensión histórica”, expresó.

Del acto participaron también los legisladores Gabriel Yedlin, Roque Argañaraz, Francisco Serra, Carlos Gómez, Alberto Olea y Edith Comolli, además del intendente de Trancas, Antonio Moreno, entre otras autoridades.