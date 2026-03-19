Murió Luis Bueso, el hombre hallado en cañaverales tras varios días desaparecido en Tucumán

Falleció Luis Bueso, el hombre de 74 años que había desaparecido en Famaillá y fue hallado en cañaverales cercanos a la Ruta 38. Estaba internado en terapia intensiva con un cuadro grave.

Este jueves se confirmó el fallecimiento de Luis Bueso, el hombre de 74 años que había sido intensamente buscado tras desaparecer a fines de febrero en la ciudad de Famaillá. Su caso había generado preocupación en toda la región, movilizando a distintas divisiones de rescate de la Policía de Tucumán.

La última vez que había sido visto fue cuando subió a su automóvil en Famaillá. Cuatro días después, fue encontrado en una zona de cañaverales ubicada cerca de la Ruta Nacional 38, en inmediaciones de El Ceibal y Manuel García Fernández. El hallazgo se produjo tras un amplio operativo de búsqueda que incluyó rastrillajes en áreas rurales.

Luego de ser encontrado, Bueso fue trasladado de urgencia a un centro de salud, donde ingresó en estado crítico. Según informó el Ministerio de Salud de la provincia, el paciente presentaba un cuadro complejo, con compromiso del sensorio y múltiples factores de riesgo asociados a su edad y enfermedades preexistentes.

El hombre era diabético e hipertenso, condiciones que agravaron su estado general. Durante su internación en terapia intensiva, requirió asistencia respiratoria mecánica debido a un progresivo deterioro de su salud. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, su estado no logró revertirse.

Finalmente, tras varios días de lucha, se confirmó su fallecimiento, cerrando un caso que había mantenido en vilo a la comunidad y que vuelve a poner en foco la vulnerabilidad de las personas mayores en situaciones de extravío, especialmente en zonas rurales.