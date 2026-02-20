Desesperada búsqueda de un comerciante desaparecido en Famaillá

El jueves por la tarde, Luis Bueso salió de su negocio del rubro oftalmológico ubicado en Famaillá. Sus familiares se inquietaron cuando no respondía los llamados telefónicos ni los mensajes en su celular. Por ello decidieron radicar la denuncia en la comisaría de esa ciudad.

Bueso fue visto por última vez a las 15:17 según cámaras de la zona de la ciudad del sur. “El negocio está en Belgrano 317. Él vive en la capital con su mujer. Creemos que no estaba bien. Tuvo algunos episodios el año pasado en los que se perdía, pero hizo un tratamiento y estaba mejor”, detalló Nadia Bueso.

De acuerdo a lo que dijo la familia, el hombre de 74 años es hipertenso y diabético, y suponen que podría haber sufrido algún problema de salud. En las cámaras de seguridad, según la familiar, se lo ve desorientado y además hay un dato clave: las puertas del comercio quedaron abiertas.

La secuencia sigue con el hombre subiendo a su auto Toyota Corolla Blanco con dominio AG 538 YO. También los familiares plantean ese escenario porque Bueso dejó sus medicamentos para las afecciones que sufre.

“En San Miguel de Tucumán, él vive en Godoy Cruz y Mendoza. Volvía ahí habitualmente, pero los fines de semana también va Tafí del Valle donde tienen casa también. Pensamos que pudo haberse desorientado y haberse ido hacia allí”, explicó la hija.

Los familiares no dejan de buscar a Luis y al vehículo. Por ello piden la colaboración de toda la comunidad que puede dar información a los siguientes números: Andrea 3815014979 y Josefina 3814197753.