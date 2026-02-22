Último momento: Encontraron con vida al comerciante Luis Bueso desaparecido en Famaillá

Luego de varios días de intensa búsqueda, Luis Bueso, el comerciante de 74 años que había desaparecido el jueves en Famaillá, fue encontrado con vida este domingo mientras deambulaba desorientado sobre la ruta provincial 322, en el tramo que conecta García Fernández con Lules.

En la misma zona fue hallado su automóvil, un Toyota Corolla blanco, que era intensamente buscado por las autoridades y por su familia desde que se activó el operativo de rastrillaje.

El hombre fue localizado por efectivos policiales que recorrían el sector en el marco del dispositivo desplegado tras la denuncia de desaparición. Tras el hallazgo, fue asistido en el lugar y trasladado para una evaluación médica preventiva con el objetivo de constatar su estado general de salud.

Bueso había sido visto por última vez cuando salió de su local del rubro oftalmológico, ubicado en calle Belgrano al 300, en Famaillá. Ese movimiento había quedado registrado por cámaras de seguridad. Al no responder llamados ni mensajes, sus familiares radicaron la denuncia y se inició un amplio operativo con rastrillajes y difusión pública del caso.

Sus allegados habían informado que el comerciante padece hipertensión y diabetes y que el año pasado había atravesado episodios de desorientación. Además, había dejado en el local los medicamentos que utiliza diariamente, lo que había incrementado la preocupación por su estado.

El hallazgo puso fin a la incertidumbre que se había generado en la comunidad del sur tucumano. Ahora, las autoridades trabajan para reconstruir el recorrido que realizó y determinar en qué circunstancias permaneció durante las horas en que estuvo desaparecido.