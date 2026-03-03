martes 3 de marzo de 2026
3 Mar 2026

Video: Fuertes ráfagas de viento en pleno microcentro de Monteros

Quiénes tuvieron que arrancar la jornada fuera de casa entre las 8.30 y las 9 de la mañana, fueron sorprendidos por fuertes ráfagas de viento, que generó una clara reducción de la viabilidad en el microcentro monterizo.

El viento provocó que se levantara mucho polvo, lo que impactó en la viabilidad de los transeúntes y conductores. Uno de los sectores más afectados fue en los espacios de construcción sobre calle 25 de Mayo, entre Belgrano y 9 de Julio, justamente un sector que al estar con montículos de tierra suelta y escombros, voló todo eso y complicó a los vecinos.

El Servicio Meteorológico advirtió ayer y reafirmó en la actualización de la mañana alerta naranja, lo que implica tormentas y fuertes ráfagas de viento. En Monteros el cielo amaneció completamente cubierto, aunque la temperatura no bajó todavía.

